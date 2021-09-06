نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده اليوم Panda في جميع فروعه بالمملكة وخصومات خاصة حتى نفاذ الكميات في المقال التالي

عمر شويل - جدة من داخل متاجر بنده Panda بالمملكة العربية السعودية تتوافر العديد من الخصومات على جميع المنتجات بفروعه بالمملكة وخاصة على السلع الغذائية بأنواعها، وسوف نستعرض لحضراتكم في هذه المقالة عروض بنده اليوم، حيث يعد هايبر بنده Hyper Panda من أكبر الهايبرات الموجودة في الوطن العربي وخاصة في مدن دول الخليج، وإليكم تفاصيل العروض في السعودية.

عروض بنده اليوم على المنتجات الغذائية Panda

يوفر هايبر بنده لهذا الأسبوع عروض مميزة على أسعار جميع أنواع الجبن المميزة، ومن بينها: خصم بندة على سعر اللبنة التركية العادية من بريزيدون President، كما يقدم خصم آخر على سعر الزيتون الأسود كوبوليفيا، والأخضر الشرائح، ويقدم أيضاً تخفيض قوي على سعر الجبن الغنم اليوناني، وعلى سعر الجبنة الرومي من ماركة تشيزا لاند.

خصومات بنده ماركت Hyper Panda الأسبوعية

نواصل مع حضراتكم تقديم أفضل خصومات بنده لهذا الأسبوع، ومنها: خصم خاص على سعر الجبنة الفيتا الغنم من فالبريسو، وعرض آخر على سعر الجبنة المصري من دومتي Domty الدوبل كريم، والفيتا، والدومياطي.

عروضات بندة في المملكة العربية السعودية

يقدم الهايبر أيضاً خصومات مميزة على أسعار عبوات المعمول الطازج من ماركة حلواني وطحان، وعلى كوكيز البراونيز بالشكولاتة والكلاسيك من ماركة جولدن براون، وخصم على سعر المعمول وكليجا ماما الفاخرات، كما يقدم الماركت تخفيض على أسعار الفواكه الطازجة والخضروات.

عروض بنده اون لاين Panda

يوفر هايبر بندة أيضاً خصم خاص على سعر عصير فارمز سيلكت من ماركة المراعي Al marai، يتوفر أيضاً في الماركت خصم قوي على سعر الجبنة الموتزاريلا المبشورة كاملة الدسم من المراعي، وكذلك تخفيض مميز على سعر سموزي الفواكه المشكلة، وبالتوت، وبالمانجو من فارمز سيلكت، وكذلك خصم آخر على سعر اللبنة الفاخرة كاملة الدسم بحجم 700 جرام من ذات الماركة، وغيره على سعر الزبادي مميزة المذاق كاملة الدسم من نفس الماركة، كما يوفر الماركت أيضاً خصومات مميزة جداً على أسعار المنظفات بأنواعها، وعلى أسعار جميع أنواع المجمدات، والمعلبات من أفضل الماركات ضمن عروض مهرجان الذويقة في بندة.