شوف عروض اكسترا سبتمبر 2021 الآن أقوى عروض السنه لفترة محدودة

عروض اكسترا سبتمبر 2021 ، الآن ولفترة محدودة تقدم فروع اكسترا المختلفة بالمملكة العربية السعودية. عروض ضخمة ومختلفة، حيث تقدم عروض الجوالات بتخفيضات وخصومات غير مسبوقة. أيضا خصومات تبدأ من 25% وتصل لإلى 73% على الكثير من الأجهزة الكهربائية الكبيرة والصغيرة من شركة ال جي . هناك الكثير من الخصومات الغير محدودة على قسم الكمبيوتر وملحقاته وتبدأ خصومات قسم الكمبيوتر من 10% وحتى 40% على ، أجهزة الكمبيوتر المختلفة وكافة ملحقاته. وتستمر خصومات قسم الكمبيوتر فقط حتى الحادي عشر من سبتمبر 2021 . هناك أيضا خصومات حتى 50% على أجهزة الأمان الذكية، الهامة جدا والتي يحتاجها كل منزل الآن . والتي توفر قدر كبير جدا من الحماية والأمان بشكل ذكي ، حيث يمكن ضبطها كما تشاء والتواصل معها من خارج المنزل وتسجيل كل شئ بمنتهى الأمان.

عروض اكسترا سبتمبر 2021 السعودية الآن

الآن الكثير من العروض والخصومات الجديدة المقدمة من extra السعودية، والتي تبدأ من السادس والعشرون من أغسطس 2021، وتستمر حتى الخامس عشر من سبتمبر 2021.تقدم إكسترا الآن عروض الجوالات الكثيرة والمختلفة. والتي تجذب فئة كبيرة من الشباب ، حيث بدأت الآن العديد من التخفيضات والخصومات القوية على هواتف الآيفون . بالتحديد العديد من الخصومات على جوالات آيفون 11 ، وجوالات آيفون 12 . بسبب إقتراب موعد صدور هاتف جوال آيفون 13 بكافة أنواعه، وأشهرهم iphone 13 pro max الذي ينتظره الكثيرون من محبي الآيفون. بتصميمه الجديد ومزاياه المبتكرة والفريدة . والتي عالجت عيوب هواتف جوالات الآيفون السابقة بشكل كبير ومبتكر.

عروض اكسترا الأجهزة المنزلية

نالت أيضا الأجهزة المنزلية من إكسترا، الكثير من الخصومات القوية والكبيرة لفترة محدودة. حيث هناك خصومات بقيمة 60% على الأجهزة المنزلية الصغيرة. وايضا هناك خصومات بقيمة كبيرة ومختلفة تصل إلى 50% على جميع الأجهزة المنزلية الكبيرة. وبالطبع لفترة محدودة فقط حتي منتصف شهر سبتمبر 2021. وذلك في كافة فروع إكسترا المختلفة بالمملكة العربية السعودية. ويمكنكم أيضا الحصول على كافة العروض المختلفة سواء للجوالات، والأجهزة المختلفة، والطلب من خلال موقع اكسترا الرسمي للطلب أونلاين وتصفح كافة الأجهزة والمعروضات بكافة فروع متاجر إكسترا داخل المملكة العربية السعودية.