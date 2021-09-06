شوف عروض نخبة العود لليوم الوطني 1443 خصومات هائلة في اليوم الوطني 91

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شركة نخبة العود واحدة من أقوى الشركات في مجال العطور. وقد بدأت الشركة أعمالها في المملكة منذ عام 2007 في مدينة الرياض. ثم توسعت بشكل كبير حتى أصبحت لها فروعاً في جميع أنحاء السعودية وعواصم دول الخليج العربي أيضاً. وبلغ عدد فروع الشركة حتى الآن 340 فرعاً. وتحرص الشركة على تقديم أجود أنواع العطور الأصلية وتسعى باستمرار إلى تحقيق رغبات العملاء وتلبية احتياجاتهم. وبمناسبة اليوم الوطني السعودي 91 تقدم نخبه العود باقة متنوعة من أقوى العروض المتميزة وتخفيضات كبيرة على مئات المنتجات. عروض نخبة العود لليوم الوطني تمتع بالرائحة المميزة لعطر دونا الأصلي وخصم ممتاز بقيمة 59 ريال، حيث يعرض المنتج مقابل 91 ريال سعودي بدلاً من 150 ريال.

خصم بقيمة 119 ريال عند قيامك بشراء عطر ديو الذهبي النسائي بسعر 91 ريال مقابل 210 ريال. ويعتبر هذا العطر واحداً من أجود أنواع العطور. فهو يعتبر خليط ما بين رائحة الفواكه والأزهار الجميلة، وتم تنسيق مكوناته ما بين الرمان والبرجموت والليمون الصقلي في أعلاه. بالإضافة إلى الياسمين وزهر البرتقال ويلانج يلانج في المنتصف، ثم رائحة الصندل وخشب الأرز من تكساس والمسك في أسفله. الأمر الذي يجعله مميزاً بالكامل.



سعر خاص لعطر عبير النسائي الذي يتميز برائحته الغربية الفاخرة. وفي قمته يتميز برائحة المشمش الأسود وزهرة البرغموت وفاكهة الأناناس. بينما يحتوي في وسطه على رائحة الورد وحبوب التونكا وزهرة البرتقال الأسباني المميزة. أما نهايته العطرية فتحتوي على الفانيلا ونبته الباتشولي والفانيلا والمسك الملكي الفاخر. يمكنك شراء هذا العطر ضمن عروض اليوم الوطني مقابل 91 ريال فقط بدلاً من 135 ريال والاستفادة بخصم قدره 44 ريال سعودي. عروض نخبه العود عطر مبثوث خلطة الملوك الفاخر الذي يعتبر واحداً من أقوى العطور التي تقدمها الشركة. يمكنك الاستمتاع بهذه التجربة الفريدة من نوعها إذا كنت من محبي الفخامة والاحساس الملكي. يتكون هذا العطر من رائحة دهن العود الكمبودي والورد والزعفران. كما يحتوي على العنبر وزهرة الكادي الرائعة، فضلاً عن دقة العود الفاخرة. متوفر بسعر خاص مقابل 91 ريال فقط بدلاً من مائة ريال. عطر بخور ليالي الأميرة مقابل 91 ريال بدلاً من 125 ريال بخصم قدره 34 ريال.

عطر دابل براون متوفر بخصم بقيمة 79 ريال حيث يعرض بسعر 91 ريال بدلاً من 170 ريال. الوسوم عمر شويل - جدة عروض نخبة العود لليوم الوطني 1443 خصومات هائلة في اليوم الوطني 91 - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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