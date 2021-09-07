كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم Dreem 2021 كن مليونيرا مع الإعلامي مصطفى الأغا

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عمر شويل - جدة الاشتراك في مسابقة الحلم Dreem 2021، تعد مسابقة الحلم المقدمة من قناة mbc والتي يقدمها الإعلامي الشهير مصطفى الأغا أحد ابرز المسابقات في العالم العربي، حيث أن مسابقة الحلم تمنح جوائز كبيرة تصل إلى 250 ألف دولار أمريكي، وحيث أن العديد من الأشخاص في جميع الدول العربية يسعون في الاشتراك في مسابقة الحلم Dreem 2021 والفوز بالجائزة الكبرى التي تعتبر حلم الصغار والكبار في كافة أنحاء العالم العربي، وفي هذا المقال سوف نستعرض كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم والدخول على سحب 250 ألف دولار المقدمة من قنوات mbc وبتقديم الإعلامي الكبير مصطفى الأغا ومعرفة كافة التفاصيل عن مسابقة الحلم Dreem 2021.

مسابقة الحلم Dreem 2021 عبر قناة mbc

صرح الإعلامي الكبير مصطفى الأغا مقدم مسابقة الحلم على قنوات mbc أن هناك الكثير من الهدايا و المفاجآت خلال العام الحالي وسوف يعلن عنها تباعا، وأعلن الإعلامي مصطفى الاغا بأنه سوف يتم السحب على بيت الأحلام في جزر اليونان حيث من المعروف أن جزر اليونان تتميز بجمالها الساحر وجاذبيتها الخلابة، ويعد العيش في هذا المنزل حلم أي شخص في العالم.

كما اعلن الإعلامي مصطفى الأغا بان سيكون السحب القادم في مسابقة الحلم على ربع مليون دولار أمريكي ويوزع المبلغ على جائزتين احداهما 150 ألف دولار والجائزة الأخرى ستكون 100 ألف دولار بالإضافة إلى الجائزة الثالثة وهي السحب على بيت الأحلام في جزيرة اليونان.

كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم Dreem 2021

توجد اكثر من طريقة للاشتراك في مسابقة الحلم Dreem 2021 والسحب على الجوائز القيمة المقدمة من قناة mbc، حيث يمكن الاشتراك الآن في مسابقة الحلم والذي يستمر حتي نهاية هذا العام، واليكم طرق الاشتراك في مسابقة الحلم 2021.

الطريقة الأولى الاشتراك في مسابقة الحلم 2021

عليك الدخول على الرابط الرسمي لمسابقة الحلم المقدمة من قناة mbc.

القيام بإدخال رقم جوالك في المربع المخصص للرقم.

ثم القيام بالضغط على اختيار “اشترك الآن”.

سوف تصلك رسالة تحتوي على رقم لتأكيد الاشتراك في مسابقة الحلم، عليك القيام بتأكيد الرقم، وأخيرا سوف تصلك رسالة نصية تخبرك بإتمام عملية التسجيل بنجاح.

الطريقة الثانية الاشتراك في مسابقة الحلم 2021

يمكنكم الاشتراك في مسابقة الحلم Dreem 2021 من خلال إرسال رسالة نصية للرقم المرادف لبلدك تحتوي على كلمة “حلم” أو “Dreem” أو “Rêver”، كما يمكنكم الاشتراك في المسابقة عن طريق الاتصال المباشر على الهاتف من خلال الأرقام الخاصة لبلدك، ثم الإجابة على الأسئلة بشكل صحيح، ويمكن الاستعلام عن الأرقام الخاصة بالمسابقة والمرادفة لبلدك من خلال السطور التالية:

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم “المملكة العربية السعودية”

إليكم أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم لجميع الشبكات المتاحة في السعودية ويبلغ تكلفة الرسالة الواحدة 5,75 ريال لجميع الشبكات السعودية

mobily، الرقم 650444.

STC، الرقم 858888.

Zain، الرقم 755505.

Lebara، الرقم 313131.

Virgin Mobile، الرقم 300300.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم “العراق”

إليكم أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم في دولة العراق لجميع الشبكات المتاحة، وتبلغ قيمة الرسالة الواحدة 1200 دينار عراقي لجميع الشبكات.

Zain، الرقم 2770.

Korek، الرقم 2180.

Asiacell، الرقم 2266.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم “الإمارات”

إليكم أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم في دولة الإمارت للشبكات المتاحة.

Etisalat، الرقم 5544، سعر الرسالة الواحدة 3,15 درهم.

Du، الرقم 3636، سعر الرسالة الواحدة 5.25 درهم.

رقم الاشتراك في مسابقة الحلم “مصر”

الاشتراك في مسابقة الحلم في جمهورية مصر العربية لجميع الشبكات (Etisalat/ Vodafone/ Orange/ WE) من خلال الرقم 95450 ويبلغ سعر الرسالة الواحدة 5 جنيهات لجميع الشبكات.

رقم الاشتراك في مسابقة الحلم “البحرين”

الاشتراك في مسابقة الحلم لجميع الشبكات المتاحة في دولة البحرين من خلال الرقم 94000 لشبكات (Zain/ Batelco/ Stc)، وسعر الرسالة الواحدة 500 فلس.

رقم الاشتراك في مسابقة الحلم “الكويت”

يمكنكم الاشتراك في مسابقة الحلم في دولة الكويت من شبكة Stc من خلال الرقم 4141، وتبلغ قيمة الرسالة الواحدة 500 فلس.

رقم الاشتراك في مسابقة الحلم “عمان”

للاشتراك في مسابقة الحلم في سلطنة عمان من شبكة Ooredoo وشبكة Omantel من خلال الرقم 90434 وسعر الرسالة الواحدة 500 فلس.

رقم الاشتراك في مسابقة الحلم “تونس”

يمكن الاشتراك في مسابقة الحلم في جمهورية تونس من خلال الشبكات المحمولة (Ooredoo/ Tunisie telecom/ Orange) من خلال الرقم 85988 تكلفة الرسالة الواحدة 1.5 دينار تونسي.

وبهذا الصدد قد نكون عرضنا لكم طرق الاشتراك في مسابقة الحلم المقدمة من قناة mbc والتي يقدمها الإعلامي مصطفى الاغا، ولمزيد من المعلومات حول مسابقة الحلم عليك ترك تعليق على هذا المقال وسوف نقوم بالرد عليكم في الحال.