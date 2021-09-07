كيفية التخلص من العناكب بطريقة سهلة ومتوفرة في منزلك

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محمد سياف - ابو ظبي - بداية شهر سبتمبر هي بداية موسم تزاوج العنكبوت، والذي يمكن أن يعيث فسادًا في منزلك إذا لم تكن مستعدًا لاستقبال الضيوف ذوي الأرجل الثمانية لشق طريقهم إلى داخل منزلك. ففي هدا المقال سوف تكتشف طريقة التخلص من العناكب بطريقة سهلة ومتوفرة في منزلك.

وعلى الرغم من أن القضاء على عمليات الزحف المخيفة التي قد تبدو أحيانًا مهمة مستحيلة، إلا أن هناك طرقًا لإبعاد أخطار العناكب باستخدام عناصر بسيطة غالبا ما ستكون متوفرة لديك في المنزل.

هل كنت تعلم أن العناكب لا تتحمل رائحة الحمضيات؟ هذا صحيح، يمكنك إبعاد العناكب عن منزلك باستخدام لا شيء أكثر من الليمون ولا تحتاج حتى إلى إهدار الفاكهة، لأن القشور فقط يكفي لدفعها للركض خارج منزلك.

أتتساءل كيفية التخلص من العناكب؟ نحن نعلم أنها تشكل علينا علينا أي خطر (معظم الوقت)، ولكن من الصعب أن لا تتصرف وانت تراها بأرجلها الثمانية المتدلية في كل مكان في منزلك.

طرق التخلص من العناكب

وفقًا لبعض النصائح، فإن فرك قشر الليمون على عتبات النوافذ ورفوف الكتب أو أي مكان آخر قد تتخذه العناكب في الدخول إلى منزلك، هي طريقة فعالة لجعل المنزل آمنا من هده الحشرات، مع فائدة إضافية تتمثل في الرائحة الرائعة.

يمكن أن يكون الليمون أيضًا احدي طرق التخلص من العناكب عن الطوابق السفلية والمرائب، حيث يؤدي فرك القشر على طول الألواح وإطارات الأبواب إلى نفس النتيجة.

إذا كنت لا تحب رائحة الليمون، أو تريد تجربة طريقة مختلفة، فإليك بعض الطرق الأخرى التي يمكنك من خلالها إبعاد العناكب عن منزلك.

النعناع

واحدة من أكثر النصائح التي تم الحديث عنها حول إبعاد العناكب هي خلط زيت النعناع بالماء في زجاجة رذاذ، والتي يمكنك بعد ذلك رشها في زوايا منزلك لردع العناكب.

الخل

يمكنك أيضًا تحقيق نفس نتيجة خدعة النعناع بالخل الأبيض المخفف في الماء. على الرغم من أن رائحة هذه الطريقة أسوأ من رائحة النعناع، إلا أن الرائحة الكريهة للخل غالبا ما ستختفي بمجرد أن تجف.