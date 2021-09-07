نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العيسائي الاسبوعية للالكترونيات من 6 سبتمبر الموافق 29 محرم 1443هـ في المقال التالي

عمر شويل - جدة من داخل فروع هايبر ماركت العيسائي بالمملكة العربية السعودية نقدم لكم آخر عروض العيسائي بجميع فروعه على مختلف أنواع الإلكترونيات لهذا الأسبوع، وذلك إبتداءاً من 6 سبتمبر 2021 م الموافق 29 محرم 1443 هـ، حيث يقدم الماركت أفضل الخصومات على العديد من الماركات العالمية والمحلية للالكترونيات بأنواعها، كما تجدون خصومات أخرى متعددة على جميع أنواع الأجهزة المنزلية والكهربائية والتي تتوفر بجميع معارض العيسائي بالمملكة، وإليكم بعض عروض هذا الأسبوع:

عروض العيسائي لهذا الأسبوع من 6 سبتمبر 2021

يقدم العيسائي بجميع معارضه خصومات قوية جداً على مختلف أنواع الأدوات المنزلية، ومن بينها: خصم خاص على سعر حلة الضغط الذكية من كوك Cook 10*1 8 لتر 1300 وات، 14 برنامج، وكذلك يوجد خصم على تليفزيون LG 70 بوصة LED smart، بخاصية الألترا اتش دي، HDR، مع معالج رباعي النواة، كما يحتوي على مجموعة نتفليكس Netflix المميزة لكل جديد.

خصومات العيسائي وتخفيضات 50% على منتجاته

منتجات وعروض العيسائي لا تنتهي، فتابعونا: حيث يقدم الماركت ضمن عروضه لهذا الأسبوع أميز الخصومات على أسعار الأجهزة الكهربائية والالكترونيات Alesayi، ومن ضمنها: خصم العيسائي على سعر ثلاجة تي سي ال TCL (TRF-545WEXPU) المميزة 19 قدم، بالإضافة إلى تقنية Inverter 50/60 hz، وبضمان على الضاغط عشر سنوات من Warranty، كل هذا وأكثر متوفر بسعر 3400 ريال سعودي فقط لا غير من جميع فروع العيسائي بالمملكة.

تخفيضات العيسائي حتى نفاذ الكميات

توفر معارض العيسائي بالمملكة عروض متنوعة أخرى على أسعار جميع أنواع الثلاجات ضمن عروض آخر الصيف، ومنها: خصم العيسائي على سعر ثلاجة TCL 21.2 قدم، وبتقنية Inverter 50/60، وTRF 650 WEXPU، والتي تتوفر بسعر 3600 ريال سعودي، والتي يمكنكم شراؤها من إحدى فروع العيسائي أو من خلال العيسائي أون لاين، كما يتوفر لديهم عرض على سعر ثلاجة تي سي ال 17.2 قدم بضمان عشر سنوات وبنفس التقنيات السابقة لثلاجات TCL، ببابين لسعة أكبر، وتنقية أعلى لفصل الروائح داخل الثلاجة، مما يجعلها الإختيار الأنسب، بالإضافة إلى سعرها المميز، كما يتوفر بها تقنية الديجيتال لضبط درجة الحرارة، والتحكم بالغلق الذاتي في وجود الأطفال، فهي تتوفر في العرض بسعر 2701 ريال سعودي.