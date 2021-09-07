نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض توكيلات الجزيرة فورد خلال سبتمبر 2021 على السيارات وعلى الصيانة الخاصة بها في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لحضراتكم اليوم في الوطن العربي أهم وآخر عروض الجزيرة فورد على السيارات وعلى صيانة السيارات، حيث تعد الجزيرة فورد مجموعة من أقوى مجموعات السيارات في الوطن العربي، كما تنتشر فروعها بجميع أنحاءوه، وهذا لكم النجاحات الهائلة التي حققتها المجموعة منذ بدايتها وحتى الآن، حيث تعد وكيل كبير ومعتمد لبيع السيارات، وتقدم خدمة ممتازة لما بعد البيع، وفيما يلي سوف نوضح لحضراتكم أفضل وآخر العروض المقدمة من توكيلات الجزيرة فورد للسيارات.

عروض توكيلات الجزيرة فورد خلال سبتمبر 2021

تقدم توكيلات الجزيرة فورد ضمن عروضها لهذا الشهر خصومات هائلة على صيانة السيارات، وغيرها من الخصومات، حيث تقدم المجموعة خصم يصل إلى 30% على أسعار قطع غيار السيارات، وعلى أجور اليد العاملة، كما تقدم عرض هذا الأسبوع فلا تفوتوه، وفيه يمكنك أن تشيك على آداء مكيف سيارتك وبرد على نفسك طوال الصيف بسعر 199 ريال فقط لا غير.

عروض شركة توكيلات الجزيرة للسيارات

تقدم توكيلات الجزيرة للسيارات عرض قوي على موديلات سيارات 2021 ضمن عروض آخر صيف هذا العام، حيث يشمل العرض 3 سنوات ضمان، أو 200,000 كيلومتر أيهما يأتي أولاً، وخمس سنوات صيانة ممتازة على الطريق أو 60,000 كم، كما تقدم خدمة ممتازة للمساعدة على الطريق، وتظليل مجاني، كل هذا وأكثر متوفر على سيارات: توروس، إكسبلورر، إكسبيديشن، F-150.

مجموعة توكيلات الجزيرة فورد بفروعها

توفر مجموعة توكيلات الجزيرة فورد بالخليج عرض ممتاز على سيارة فورد إكسبلورر 2021، والتي تتوفر بألوان: الفضي، والنبيتي، والأسود العتيق، والأبيض، والأزرق المميز، والرمادي، حيث صممت السيارة بتقنية جاهزة دوماً للمغامرة بما بها من مزايا وقدرات تحكم عالية تنافس بها سيارات السوق لهذا العام 2021 بدءاً من تحت غطاء المحرك، ووصولاً للخارج، كما يتوفر بها محرك EcoBoost سعة 2.3 لتر القوي ، بالإضافة إلى قدرة عالية على الثبات في مواجهة الرياح المعترضة، وكذلك صممت السيارة بتصميم يجعلها تتحكم كلياً في الطريق.

طرازات سيارة فورد إكسبلورر 2021

تتوفر سيارة فورد إكسبلوور بالعديد من الطرازات الموضحة بالصورة، ومنها: فورد طراز ستاندرد، وكذلك سيارة فورد بطراز XLT، وفورد بطراز ليمتد، وأخيراً سيارة فورد بطراز ST المميزة.