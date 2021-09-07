نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الأسبوعية وخصومات مذهلة ليس لها مثيل على كافة المنتجات في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية في المملكة العربية السعودية من أهم العروض المتوفرة في المملكة العربية الأسبوعية حيث توفر إليكم من الحين للآخر عرض يساعدكم في الحصول على أفضل المنتجات بأقل الأسعار فما عليكم سوى زيارة أقرب فرع من فروع أسواق العثيم وتحصلون على كل ما ترغبون في الحصول عليه من منتجات سواء كانت غذائية أو غير ذلك.

عروض أسواق العثيم اليوم

تقدم إليكم أسواق العثيم سلسلة من العروض على كافة منتجاتها الغذائية التي من أهمها كلاً من التالي يحتوي العرض على قهوة برية عربي وسط فاتح وغامق كما أنها توفر عرض على بطاطس هالي شراء 2.5 كجم بالإضافة لعض على أرز زاد الوطن هندي بسمتي خمسة كجم، ويحتوي العرض على كريمة تزيين ويبي فانيليا 152 جرام بالإضافة لتونة هلي خفيف 100 جرام وعسل بورام غابة سوداء 100 جرام.

عروض أسواق العثيم في المملكة العربية السعودية

يشمل العرض على دجاج لي بون مجمد 10*1000 جرام بالإضافة لبسكويت هالي بالتمر ويشمل العرض على شعيرية هالي نكهة دجاج 40*70 جرام، وتشمل العروض أيضا على طماطم فيكتو مقشرة 400 جرام وزيت فيكتو كانولا 2*1.5 لتر بالإضافة لجبنة كريمة عالي 400 جرام.

عروض أسواق العثيم الأسبوعية

تقدم إليكم أسواق العثيم الكثير من العروض والتخفيضات التي من أهمها ورق مطبخ شير ماكسي ول 150 متر ومناديل شير حرير 10*200 منديل وصابون بودرة ركس أصفر 10كجم وصابون بونكس أزرق الأصلي 7 كجم وتشمل العروض شامبو هيد شولدرز انتعاش 600 مل وشامبو بانتين انسيابي وحرير 1000 مل وقشطة التاج الذهبي 155 جرام وجبن بوك كاسات كريم 2*910 جرام.

عروض أسواق العثيم السعودية على المنتجات الغذائية

يحتوي العرض أيضاً على صلصة طماطم هاينز8*135جرام وصدور دجاج طرية 1كجم وبيبسي علب 12*150 مل، يحتوي العرض على جبن المراعي برجر شرائح 10 حبة 200 جرام وتوفر عرض على كب كيك لوزين 18*30 جرام وقهوة نسكافيه كلاسيك 200 جرام وشوكولاتة باونتي وسينكرز وجبن بريدن كريم وشيد كاسات 900 جرام، فإذا كنتم في حاجة لشراء أفضل المنتجات الصحية وترغبون في الحصول عليها يمكنكم التوجه إلى أقرب فرع من فروع العثيم وستحصلون على كل ما يحتاج إليه منزلكم.