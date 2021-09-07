شوف عروض العثيم للعودة للدراسة تهدي تخفيضا قيمته 57% على السلع الأساسية

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عمر شويل - جدة عروض العثيم للعودة للدراسة، مجموعة شركات عبدالله العثيم هي امتداد لشركة صالح العثيم التجارية التي أسسها المغفور له الشيخ صالح العثيم عام 1376 هـ (1956 م) رحمه الله لأن هذه المؤسسة كانت تقع في منطقة البطحاء مركز حي الأعمال في مدينة البطحاء. الوقت. افتتح مجتمع القصمان أول فرع يعمل في تجارة المواد الغذائية بالجملة والتجزئة ، وكانت نقطة التحول لدخول الشركات الكبرى 1410 م / 1990 م حيث بلغ عدد الأسواق 14 سوقاً ومن بينها الأنظمة. تم افتتاح مستودع كبير بمستوى تخزين عالي المستوى في عام 1412 هـ (1992 م) لدعم الشركة. نمو وتطوير مراكز متعددة. تم تجهيز هذه المستودعات بأحدث طرق التخزين الجاف والبارد ، وزادت من أسطول التوزيع لتحسين مستوى خدمة العملاء وتعزيز التعاون مع الموردين. تواصل الشركة توسيع استراتيجيتها وتضيف اهتمام التجديد في تقديم خدمات متميزة وشاملة لجميع العملاء وإنشاء فروع لها في المملكة.

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عروض العثيم الاسبوعية

تقدم شركة أسواق العثيم مجموعة كبيرة من العروض الأسبوعية لجميع العملاء في جميع فروع الشركة ، لأن هذه العروض هي الأكثر شعبية في جميع أنحاء المملكة ، لذلك كان العملاء في انتظارهم للاستفادة منها منها وشرائها مع جميع المتطلبات الأساسية للمواد الغذائية والمنتجات الاستهلاكية المختلفة ، سوف نقدم مجموعة من هذه الفوائد في هذه المقالة.

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تعتبر شركة عبدالله العثيم من أشهر الشركات في المملكة العربية السعودية ، وتتخصص الشركة في بيع كافة المنتجات الغذائية والاستهلاكية ، كما أنها توفر قطع خاصة من أدوات العناية المنزلية ، ويستمر العثيم لتقديم سلسلة من الاقتباسات في هذه الأجزاء ، ولكن يجب بالتالي مراقبة هذه الاقتباسات المختلفة باستمرار.

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أنشأت شركة عبدالله العثيم بنجاح الموقع الإلكتروني الرئيسي للشركة والذي يتيح للعملاء الاطلاع على جميع منتجات وبضائع الفرع وفهم أسعارها ويحتوي الموقع على جميع التحديثات الجديدة المتعلقة بالعثيم وفي حال بدأت الشركة العمل يعلن الموقع عروض وخصومات جديدة لفروعها ، وتقدم العثيم حزمة من العروض الخاصة للعملاء الذين يتسوقون عبر الموقع الإلكتروني ، بالإضافة إلى إرسالها إلى منازلهم من الموقع.

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