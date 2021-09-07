نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الخاصة في المملكة على المنتجات الغذائية في المقال التالي

عروض العثيم الخاصة، توجد داخل المملكة العربية السعودية العديد من الأسواق والفروع التجارية الخاصة بأسواق عبد الله العثيم، فهذه الأسواق التجارية يعمل جميع الشعب السعودي على الحصول على الخدمات التي يقدمها، والتي توفرها داخل جميع فروعها، يحصل العملاء دوماً من هذه الأسواق التجارية على أفضل أنواع المنتجات والسلع، كما أنها تتوفر لديها أسعار مناسبه للجميع، أسواق العثيم في المملكة العربية السعودية توفر لديها أفضل المنتجات الغذائية وتعرضها بمختلف أشكالها وأنواعها، كما أن الشعب السعودي يفضل دائما شرائها لأنها عالية الجودة والكفاءة وأيضاً بأقل سعر داخل المملكة. عروض العثيم الخاصة على المنتجات الغذائية: اشتري سمن فارم من أسواق عبد الله العثيم، وزن 800 جرام، ضمن العروض الخاصة في أسواق العثيم على الزيوت والسمن، بسعر 41.95 ريال سعودي قبل الخصم، أما سعر المنتج بعد الخصم فهو 28.95 ريال سعودي.

يمكنك الحصول على دجاج دو مجمد من أسواق عبد الله العثيم، 10*1100 جرام، وضمن عروض العثيم الخاصة على المنتجات الغذائية، وبسعر 154.95 ريال سعودي قبل التخفيض، أما سعر المنتج بعد عمل التخفيض من قبل أسوق عبد الله العثيم فهو 116.95 ريال سعودي، للدجاج فوائد عديدة ومنها: إن الدجاج يحتوي على السيلينيوم والمعادن الأساسية التي تُساهم في الأداء الأيضي فهو جيد جداً لعمل الغدة الدرقية والتمثيل الغذائي. بالإضافة إلى أن الدجاج يحتوي على فيتامين ب6 والذي يعمل على الحافظ على الأوعية الدموية صحية، ويحافظ على مستويات طاقة مرتفعة، وأيضا يحافظ على التمثيل الغذائي، وعلى حرق السعرات الحرارية مما يساعد الجسم في الحفاظ على وزن صحي. احصل على عرض أسواق عبد الله العثيم على شوكولاته نوتيلا. برطمان وزن 825 جرام. ضمن العروض الخاصة التي تقدمها أسواق عبد الله العثيم على أغذية الإفطار من زبدة البندق والشكولاته. بسعر رائع وهو 22.95 ريال سعودي بعد الخصم من أسواق العثيم. أما سعر النوتيلا قبل الخصم فهو 36.95 ريال سعودي، كما أن للنوتيلا عدد من الفوائد النوتيلا

تتكون من 7 مكونات أساسية، وهي السكر. والدهون النباتية زيت النخيل والبندق. ومسحوق الحليب منزوع منه الدسم، ومسحوق الكاكاو المخفف من الدهون. ومستحلب ليسيثين “فول الصويا”. والفانيليا، فمن فوائد النوتيلا: منع أعراض الاكتئاب. خفض الكولسترول وحماية القلب. مصدر للحديد والكالسيوم. زيادة مستويات الطاقة في الجسم. خفض ضغط الدم. تحسين الحالة المزاجية. الوسوم عمر شويل - جدة عروض العثيم الخاصة في المملكة على المنتجات الغذائية - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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