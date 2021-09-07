شوف عروض جرير الأسبوعية خصم 50% حتى نهاية الأسبوع تسوق الآن

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عروض جرير الأسبوعية، عروض جرير في السعودية، شركة جرير من الشركات الكبيرة التي تقوم ببيع مستلزمات الدراسة المختلفة والإلكترونيات والهواتف المحمولة وكل أجهزة الكمبيوتر، بالإضافة إلى قيام الشركة بضم أقسام جديدة لفروعها كل فترة مثل قسم أجهزة المنزل الحديث، وتقوم شركة جرير بتنظيم مجموعة من العروض الأسبوعية المختلفة لكل الأقسام المتاحة لديها.
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عروض جرير الأسبوعية
شركة جرير واحدة من أكثر الشركات المعروفة والمميزة في المملكة، حيث تعتبر جرير المكان المفضل لدى الكثير من الأشخاص الذين يبحثون عن مكان لشراء كل مستلزمات الدراسة المختلفة، كما يوجد في فروع الشركة مجموعة كبيرة ومختلفة من الأجهزة والإلكترونيات والهواتف التي يبحث عنها العملاء.
خصومات جرير الأسبوعية
تقوم شركة جرير بتنظيم مجموعة مختلفة من العروض المميزة لكل العملاء في كل فروع شركة جرير، هذه العروض التي تعتبر من أشهر العروض في السعودية والتي ينتظرها عدد كبير من العملاء لشراء كل احتياجاتهم الأساسية من فروع شركة جرير، وذلك لأنها تمتلك عدد من الفروع في كل أنحاء المملكة.
عروض جرير الشهرية
- خصومات جرير الشهرية جهاز كمبيوتر محمول ديل 13 بوصة 4599 ريال سعودي بدلاً من سعر 4999 ريال سعودي.
- تنزيلات جرير الأسبوعية جهاز كمبيوتر ديل للألعاب 3399 ريال سعودي بدلاً من سعر 3799 ريال سعودي.
- عورض جرير اليوم جهاز كمبيوتر ديل انسبايرون لاب توب اثنان في واحد 5699 ريال سعودي بدلاً من سعر 6099 ريال سعودي.
- تخفيضات جرير الأسبوعية جهاز كمبيوتر أبل ماك بوك برو 13 ريتنا تاتش بار 9999 ريال سعودي بدلاً من سعر 10399 ريال سعودي.
عروض جرير اليومية
- تنزيلات جرير الشهرية جهاز كمبيوتر ام اس اي مودرن 14 كمبيوتر محمول متنقل 2699 ريال سعودي بدلاً من سعر 3099 ريال سعودي.
- تخفيضات جرير اليوم جهاز كمبيوتر اتش بي بافيليون كمبيوتر محمول 4299 ريال سعودي بدلاً من سعر 4699 ريال سعودي.
- خصومات جرير الأسبوعية جهاز كمبيوتر اتش بي انفي اكس لاب توب اثنين في واحد 4899 ريال سعودي بدلاً من سعر 5399 ريال سعودي.
- عروض جرير اليومية جهاز كمبيوتر ايسر سبين ثري لاب توب اثنين في واحد 2219 ريال سعودي بدلاً من سعر 2699 ريال سعودي.
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