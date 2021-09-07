شوف عروض ساكو اليوم على الأدوات الرياضية أوفر عروض السعودية مع تخفيضات saco

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عمر شويل - جدة عروض ساكو اليوم على الأدوات الرياضية بسعر أوفر وخصومات ساكو saco في السعودية أقوى، حيث أن قرار الذهاب إلى الصالات الرياضية من أكثر القرارات التي نتخذها ولا ننفذها لأسباب مختلفة؛ لذا توفر لكم عروض ساكو اليوم الكثير من العروض المتميزة على الأدوات وعروض الأجهزة الرياضية لتصنع صالتك الرياضية الشخصية في منزلك، ولا داعي للقلق بشأن أسعارها؛ لأن ساكو توفر إمكانية التقسيط وكذلك توصيل الأجهزة إلى باب المنزل مجاناً.

عروض ساكو اليوم

الدراجة الرياضية من أول وأهم الأجهزة الرياضية المخصصة لـ تمارين السرعة والتحمل، ولكن يجب اختيار دراجة مناسبة ومفيدة، كدراجة fit plus التي تتميز بتركيزها على التدريبات المتخصصة والبناء التدريجي، كما أنها تقدم نطاق واسع للحركة مما يعزز قوة التحمل ونمو العضلات، فهي تضم 8 مستويات مقاومة، ووحدة تحكم بها شاشة ال سي دي تعرض معدل النبض، الوقت، السرعة، المسافة والسعرات الحرارية، تتميز العجلة بموازنة مغناطيسية داخلية وحزام صامت سلس بوزن ٤ كجم، كما أنها سهلة النقل وقابلة للتعديل يدوياً، تتحمل حتى وزن 100 كجم.

دراجة تمارين رياضية من fit plus وزن 100 كجم، حزاقة 5 كجم، مقاومة مغناطيسية، بسعر 799 ريال.

دراجة رياضية من house fit بوزن 100 كجم، مدى سرعة من صفر إلى 16كم، حزاقة 5 كجم، بسعر 699 ريال.

ساكو saco

داخل عروض ساكو تجد مجموعة متنوعة من أفضل أجهزة السير الكهربائية كجهاز فيت بلس متعدد الوظائف، فهي سهلة الاستخدام لأنها تحتوي على 5 أنظمة للتدريب، وتأتي بقوة محرك 2 حصان وقوة تحمل وزن 130 كجم، وتحتوي على لوحة تحكم تعرض الوقت والمسافة والنبض والسرعة وغيرها، كما أنها مريحة للجري لوجود حصيرة واسعة بمساحة 40 ×240 سم.

جهاز سير كهربائي fit plus متعدد الوظائف، 130 كجم، بالإضافة إلى طقم تمارين رياضية 4*1 بسعر 3499 ريال أو 292 ريال على 12 قسط.

جهاز سير هاوس فيت 110 كجم + دراجة رياضية بلوحة إلكترونية بسعر 1999 ريال أو 334 ريال على 6 أقساط.

تخفيضات ساكو

الدراجات الهوائية الاحترافية أكثر عروض ساكو تميزاً، فيقدم داخل العرض دراجات احترافية بأسعار مذهلة، كدراجة روكفال كروس المصنوعة من الفولاذ، تأتي بإطار دراجة كروزر 26 بوصة، وتتميز بسرعة الثبوت عند الوقوف نظرا لوجود فرامل كوستر التي تستطيع أن تصمد لسنوات عديدة دون الحاجة إلى صيانة.