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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض المنيع ثلاجات وغسالات ملابس المملكة السعودية في المقال التالي
عروض المنيع ثلاجات وغسالات ملابس المملكة السعودية، لا يمكن إنجاز المهام اليومية دون الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بالمنزل، ومن أهم الأجهزة التي لاغني عنها الثلاجات والغسالات، والجدير بأنها أصبحت ذات أمكانيات وتقنيات متطورة جداً وذلك الأمر أدى إلى أرتفاع اسعارهم كثيراً بالأسواق، ولكن شركة المنيع تقدم لكل عملائها بالمملكة السعودية أفضل أنواع الغسالات والثلاجات بعروض وتخفيضات مميزة.
عروض المنيع ثلاجات وغسالات ملابس المملكة السعودية
لا داعي للقلق بشأن سعر الثلاجة أو الغسالة الكهربائية إذا كنت تريد شراء أحدهم حيث أن شركة المنيع المتخصصة في بيع الأجهزة الكهربائية والتي تعد أكبر وأهم شركات البيع في هذا المجال بالمملكة تقدم لك خصومات ضخمة في أفضل وأجود أنواع الغسالات والثلاجات بأسعار لاتقارن، أختارنا لكم مجموعة من أهم هذه العروض.
عروض وتخفيضات الثلاجات من المنيع
تقدم شركة المنيع عروض وتخفيضات تصل إلى أكثر من 40% على الثلاجات، كما تقدم ثلاجات بمقاسات وأنواع وإمكانيات مختلفة لتقدم لعملائها كل ما يحتاجون إليه.
- ثلاجة ماركة LG عدد 2 باب، مقاس 26.7 قدم، متوفرة باللون الفضي، بسعر 11499 ريال بدلاً من سعر 18999 ريال.
- وتقدم شركة المنيع ثلاجة أستيل باللون الفضي، ماركة اكسبير، مقاس 14.9 قدم، بسعر 18.49 ريال بدلاً من 2999.99 ريال.
- ثلاجة هام 2 باب، مقاس 21 قدم، بسعر 2999 ريال بدلاً من 5100 ريال.
- وثلاجة ماركة سامسونج، متوفرة باللون الأبيض، مقاس 20.5 قدم، بسعر 3999 ريال بدلاً من سعر 5799 ريال.
- وثلاجة ماركة إل جي، مقاس 16.9 قدم، متوفرة باللون الفضي، بسعر 3499 ريال بدلاً من سعر 5249 ريال.
عروض وخصومات غسالات الملابس
إذا كنت تريد شراء غسالة ملابس جديدة تتميز بالجودة والسعر المعقول شركة المنيع تقدم لك مجموعة متنوعة من أهم ماركات الملابس العالمية مع عروض بتخفيضات تصل إلى أكثر من 45%، وتتنوع ماركات الملابس بين توشيبا وهيتاشي، واكسبير وإل جي، وسامسونج واريستون.
- غسالة اوتوماتيك ماركة سامسونج، 9 كيلو، متوفرة باللون الفضي الغامق مع اللون الأسود يمكنك الحصول عليها بسعر 2499 ريال بدلاً من 3699 ريال.
- وغسالة ملابس ماركة اريستون باللون الفضي الفاتح، 8 كيلو، بسعر 2375 بدلاً من 2874 ريال.
- غسالة ماركة إل جي، 17 كيلو، متوفرة باللون الأبيض، بسعر 6699 ريال بدلاً من سعر 11999 ريال.
- وغسالة اوتوماتيك ماركة توشيبا، باللون الفضي مع اللون الأسود، بسعر 3499 ريال.
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