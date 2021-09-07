شوف عروض العثيم الاسبوعية في السعودية حتي 15 سبتمبر مهرجان العودة إلي المدارس

عروض العثيم الاسبوعية ، الأسبوع الرابع من أسواق العثيم لمهرجان العودة إلي المدارس. حيث يقدم أضخم العروض لمواطني المملكة العربية السعودية والمقيمين فيها. كما يمكنك عزيزي المستهلك أستغلال هذه الفرصة وسط مهرجان العروض الكبير من العثيم. وشراء جميع المستلزمات الهامة التي نقوم ب أستخدامها في يومنا. من خضروات وفاكهة ولحوم طازجة ومبردة. كما أيضا المعلبات والألبان. وتضمن أيضا العروض خصومات علي الأجهزة المنزلية. كما متوفر أيضا قسم خاص بسكان مدينة الرياض فقط. واليوم عزيزي القارئ سوف نستعرض من خلال موقعكم المفضل (ثقفني) عروض العثيم الاسبوعية. كما سنستعرض الخصومات الخاصة بمدينة الرياض. وذلك من خلال تلك المقالة فتابعوا معي في السطور القليلة القادمة.

عروض العثيم الاسبوعية للأجهزة المنزلية

طقم قدور رويال فورد 8 قطع بسعر 99 ريال سعودي.

طقم قدور 10 قطع من سويت هوم غير لاصق بسعر 149 ريال سعودي.

كما أيضا يقدم العثيم طقم 15 قطعة قدور بامكو مستر بسعر 299 ريال سعودي.

طقم 10 قطع جي برو بسعر 149 ريال سعودي.

طقم قدور 9 قطع لامبرث بسعر 199 ريال سعودي.

ميزان زجاجي مربع إلكتروني بسعر 29.95 ريال سعودي.

شنطة مدرسية 12 قطعة بسعر 99 ريال سعودي.

شنطة مدرسية مع مقلمة بسعر 79 ريال سعودي.

كرة قدم فيراري بسعر 49 ريال سعودي.

أسواق العثيم خصومات الرياض فقط

تضمن عروض العثيم الاسبوعية في مدينة الرياض عروض 1+1 مجانا. كما أيضا خصومات علي أفخم أنواع اللحوم الطازجة فتابعوا معي.

2 كيلو برتقال بسعر كيلو واحد بسعر 4.95 ريال سعودي.

2 كيلو جبن رومي مصري فاخر بسعر 49.95 ريال بسعر كيلو واحد فقط.

جبنة فيتا مصري 2 كيلو بسعر 21.80 ريال سعودي.

10 كجم من أرز الوليمة بسمتي بسعر 59.95 ريال سعودي بدلا من 80.95 ريال سعودي.

شيكولاتة نوتيلا برطمان 825 جرام بسعر 22.95 ريال بدلا من 35.45 ريال سعودي.

لحم عجل بلدي طازج بالعظم بسعر 31.95 ريال بدلا من 47.95 ريال سعودي.

كما أيضا يقدم العثيم ماركت لحم حاشي بالعظم 30.95 ريال سعودي.

لحم حاشي بالعظم 30.95 ريال سعودي. لحم عجل بلدي بدون عظم بسعر 38.95 ريال سعودي.

لحم مفروم برازيلي مبرد سعر الكيلو 24.5 ريال سعودي.

ربع خروف نعيمي أمامي بسعر 63.45 ريال سعودي.

ربع خروف نعيمي خلفي بسعر 67.95 ريال سعودي.

لحم غنم سواكني بالعظم بسعر 44.95 ريال سعودي للكيلو الواحد.

عزيزي القارئ لقد أستعرضنا لك اليوم عروض العثيم الاسبوعية. كما أستعرضنا مهرجان المدارس للأسبوع الرابع. كما أيضا عرضنا لكم عروض العثيم اليوم في مدينة الرياض فقط العروض سارية من اليوم وحتي 15 من سبتمبر 2021. نتمنى لكم الاستمتاع بالعروض. ونتمنى لكم دوام الصحة والعافية.