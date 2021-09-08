نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الأسبوعية 8 سبتمبر 2021 تخفيضات العودة إلى المدارس في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية 8 سبتمبر 2021 نقدمها لكم من خلال هذا المقال عبر موقعكم “ثقفني”، بدأ مهرجان العودة إلى المدارس وبدأت معه تخفيضات كبيرة تصل إلى 50 في المائة على الكثير من المنتجات، عروض هذا الأسبوع من أسواق عبد الله العثيم تبدأ من اليوم الأربعاء 1 صفر 1443 وحتى يوم الثلاثاء القادم الموافق 14 من سبتمبر 2021 و7 صفر 1443، ومن المنتظر أن تمتد العروض الكبيرة والتخفيضات الاستثنائية التي وفرتها أسواق العثيم لكل عملائها بمناسبة العودة إلى المدارس، تعرف معي على أحدث عروض العثيم هذا الأسبوع بصفحة واحدة وأهم التخفيضات التي جاءت بها.

عروض العثيم الأسبوعية 8 سبتمبر 2021

تتنوع عروض هذا الأسبوع فيما بين الكثير من المنتجات، تجدون بها العروض الكبرى مثل عروض مسحوق اومو للغسالات الأوتوماتيكية بتخفيض وصل إلى 47 في المائة، الكثير يفضلون مسحوق اومو لرخص ثمنه وفعاليته الكبيرة في القضاء على البقع، دجاج ساديا المجمد عرض على الكرتون الكبيرة عبوة تحتوي على 10 دجاجات بسعر منافس، زيت نور بتخفيض 36 في المائة تقريباً، هناك تخفيضات إضافية لحاملي بطاقة اكتساب أيضاً، عصير تازج بطعم البرتقال، كما تتوفر العديد من الأطعمة الأخرى.

ما زالت العروض الطازجة سارية بتخفيض 50 في المائة أو اشتر كيلو وخذ الآخر هدية، تشمل العروض الخيار واليوسفي وبعض أنواع الأجبان، تحت شعار أسعار مجنونة، وكذلك على بعض الحلوى الشرقية من مخابز العثيم.

نجد أيضاً خصومات كبيرة على بعض منتجات العطار مثل التوابل والمكسرات، كما تتنوع اللحوم الطازجة وتأتي هذا الأسبوع بأسعار منافسة، مثل لحم الحاشي بدون عظم، وكذلك اللحوم البلدية المبردة ذبح اليوم، وإلى جانب اللحم هناك عروض الأرز البسمتي من ماركة هالي، كما توجد عروض أيضاً على الكثير من منتجات هالي الأخرى، مثل شرائح صدور الدجاج المجمدة، وزيت هالي.

مجلة عروض العثيم الأسبوعية 1 صفر 1443

فيما يلي إليكم كتالوج عروض العثيم هذا الأسبوع حتى 8 صفر 1443:

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