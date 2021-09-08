شوف عروض اكسترا الكبيرة على مكيفات الهواء والأجهزة الكهربية بخصومات كبيرة جداً

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توفر عروض اكسترا كثير من المنتجات بأسعار تنافسية. ومع قرب انتهاء فصل الصيف تقدم خصومات كبيرة على مكيفات الهواء والثلاجات. بالإضافة إلى الكثير من الهدايا والتخفيضات على مئات الأجهزة الكهربية من العلامات التجارية المختلفة. وتسعى اكسترا من خلال موقع اكسترا الالكتروني على الانترنت، أو من خلال معارضها المنتشرة في السعودية إلى تلبية احتياجات جميع العملاء. وتتنوع الأجهزة المتاحة ضمن العروض ما بين مكيفات الهواء والغسالات وقلايات الهواء. عروض اكسترا على مكيفات الهواء تعد اكسترا واحدة من أهم وكلاء شركة كلاس برو للأجهزة الكهربية. وتقدم الكثير من العروض على جميع منتجات كلاس برو. حيث تقدم خصم بنسبة 29.64% على مكيف جداري كلاس برو 1800 وحدة، توزيع هواء بارد في أربع اتجاهات. مقابل 1899 ريال بدلاً من 2699 ريال بالإضافة إلى هدية بقيمة 250 ريال سعودي. جنرال الكترك مكيف شباك 17600 وحدة تبريد بارد روتاري بنسبة 33.35%. بالإضافة إلى هدية بقيمة 250 ريال يعرض المنتج بسعر 1199 ريال بدلاً من 1799 ريال مبلغ التوفير 600 ريال.

يمكنك الاستفادة بنسبة خصم 27.78% والحصول على هديتين بقيمة 449 ريال عند شراءك مكيف جداري جينرال الكتريك. 22000 وحدة بارد متوفر بسعر 2599 ريال بدلاً من 3599 ريال بتوفير قدره 1000 ريال سعودي. تخفيضات اكسترا على القلايات عرض رائع من اكسترا احصل على خصم بنسبة 50.03% عند قيامك بشراء مقلاة أفانس ديجيتال من تصنيع شركة فيليبس الشهيرة. 60 هرتز سعة 1.4 كجم مقابل 799 ريال بدلاً من 1599 ريال. قومي بطهي وقلي أشهى الأطعمة بدون زيت بطريقة صحية وآمنة مع مقلاة ديلونجي. سعة 1.7 كيلو بقوة 1000 – 1400 واط باللون الأبيض والأسود مقابل 1529 ريال بدلاً من 1999 ريال أي بنسبة خصم 23.51%.

متوفر في جميع الفروع مقلاة فيليبس بدون زيت سعة 1.4 كيلو باللون الأسود والنحاسي. بنسبة خصم 39.04% يمكنك الحصول عليه بسعر 999 ريال بدلاً من 1639 ريال. Extra offers غسلة كلاس برو تعبئة أمامية 6 كيلو 8 برامج باللون الأبيض. متوفرة بنسبة خصم 47.08% يمكنك الحصول عليها من أي من معارض اكسترا أو عبر الموقع الالكتروني مقابل 899 ريال بدلاً من 1699 ريال بخصم قدره 800 ريال سعودي.

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استفد بخصم بنسبة 33.87% عند شراءك غسالة حوضين فيشر 12 كيلو باللون الأبيض مقابل 859 ريال بدلاً من 1299 ريال. الوسوم عمر شويل - جدة عروض اكسترا الكبيرة على مكيفات الهواء والأجهزة الكهربية بخصومات كبيرة جداً - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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