نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض لولو تحطيم الأسعار الأسبوعية والتوفير المذهل من 8 حتى 14 سبتمبر في المقال التالي

عروض لولو مازالت تفاجئ عملائها الكرام ب بتحطيم الأسعار الأسبوعية والتوفير المذهل بتاريخ الأربعاء الموافق 8 سبتمبر 2021 حتي 14 سبتمبر 2021 أو حتي نفاذ الكمية بجميع الفروع بالمملكة السعودية وتقدم كل ما هو جديد من أقسام مختلفة من البقالة واللحوم والمخبوزات والخضروات والفاكه تحصد طازجه من مزارع لولو وتقدم للجمهور وتأكل طازجة وفريش ويباع بجميع الفروع سنوياً 25000 ألف من منتجات المزارع سنوياً. عروض لولو الأسبوعية متاح بالعرض قطع اللحوم المحلية والمستوردة من أكثر من عشر دول مختلفة حول العالم، ومتوفر أيضا سلع تمونية متنوعه ومتاح خدمة توصيل للمنازل وتوفر أيضا مجموعة متنوعة واسعة من الأغذية والأطعمة الصحية لمن يتبعون نظام صحي جيد، متوفر أيضا أدوات مطبخية، ومفروشات، الأجهزة الكهربائية، جوالات. تقدم أليك سيدتي شركه دو عرض خاص ومميز أشتري كرتونة دجاج مجمد 1كيلو×10حبة ب 113.95 ريال سعودي بدلا من 151 ريال سعودي وفري 37.50 ريال سعودي وجهزي لعائلتك ألذ وأطيب الأكلات وحضري الفراخ المشوية.

جهزي لأطفالك ألذ وأطعم بيض بطرق مختلفة ومتنوعة أشتري سعيدكم بيض أبيض كرتونه 30 بيضة ب 10 ريال سعودي بدلا من 15.95 ريال سعودي وفري 5.95 ريال سعودي.

اصنعي لعائلتك ساندوتشات سريعة التحضير تصلح لوجبة الفطور أو العشاء أشتري جبن رومي مصرية قديمة ب 29.90 ريال سعودي بدلا من 42.50 ريال سعودي وفري 12.60 ريال سعودي.

حافظي علي ملابسك وملابس عائلتك أشتري أريال مسحوق غسيل 2.50 كيلو ونص / مضاد للبكتريا ب 2.50 كيلو ونص للحبة الواحدة ب 21.50 ريال سعودي بدلا من 46.50 ريال سعودي وفري 25 ريال سعودي.

أستخدمي زيت نور عباد الشمس 1.50 لتر+ 750 مل 1×2 حبة وقدمي طعام صحي لجميع أفراد أسرتك وقدمي لأطفالك البطاطس المقرمشة التي يطلبها الجميع ويتسابقون على تناولها أشتري العرض الخاص ب 36.95 ريال سعودي.

أبو خروف بنجابي أرز بسمتي 10 كيلو حضري لضيوفك الأرز البخاري، المكبوس، الكبسة ب 56.95 ريال سعودي بدلا من 67.95 ريال سعودي وفري 11 ريال سعودي. متوفر عرض اللحوم والأسماك أربع أيام فقط بالمجلة أو حتي نفاذ الكمية اصنعي أشهي فته بقطع اللحم الضاني الهندي للكيلو وقدميها في العزومات والمناسبات ب 51.90 ريال سعودي بدلا من 63.95 ريال سعودي وفري 12.05 ريال سعودي.

حضري أشهي كباب حلة أشتري مكعبات لحم بقري نيوزيلاندي للكيلو ب 34.90 ريال سعودي بدلا من 43.95 ريال سعودي وفري 9.05 ريال سعودي.

حضري ريش البتلو بوصفات مختلفة لحم عجل مخلي بالعظم للكيلو ب 34.90 ريال سعودي بدلا من 42.95 ريال سعودي وفري 8.05 ريال سعودي.

أصنعي اللحمة الباردة بأشهي الطرق لحم الكتف بقري برازيلي للكيلو ب 28.90 ريال سعودي بدلا من 34.00 ريال سعودي وفري 5.1 ريال سعودي.

حضري طاجن تورلي مشكل بقطع اللحم قطع لحم ضاني أثيوبي للكيلو ب 39.90 ريال سعودي بدلا من 46.90 ريال سعودي وفري 7 ريال سعودي.

سمك روحو للكيلو ب 17.45 ريال سعودي بدلا من 22.95 ريال سعودي وفري 5.5 ريال سعودي.

سمك شعري متوسط للكيلو ب 43.90 بدلا من 56.95 ريال سعودي وفري 13.05 ريال سعودي.

سمك بلطي للكيلو ب 21.90 ريال سعودي بدلا من 26.95 ريال سعودي وفري 5.05 ريال سعودي.

سمك بارافا للكيلو ب 13.90 ريال سعودي بدلا من 14.95 ريال سعودي وفري 1.05 ريال سعودي.

سمك جبش كبير للكيلو ب 15.90 ريال سعودي بدلا من 23.95 ريال سعودي وفري 8.05 ريال سعودي.

سمك دوفر سول صغير للكيلو ب 12.90 ريال سعودي بدلا من 19.95 ريال سعودي وفري 7.05 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض لولو تحطيم الأسعار الأسبوعية والتوفير المذهل من 8 حتى 14 سبتمبر - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض لولو تحطيم الأسعار الأسبوعية والتوفير المذهل من 8 حتى 14 سبتمبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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