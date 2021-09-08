نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده panda الجديدة وأقوى التخفيضات على مئات السلع من هايبر بنده في المقال التالي

تسري عروض بنده الجديدة إبتداءً من يوم الأربعاء 1 صفر وتستمر حتى يوم الثلاثاء 7 صفر. توجد خصومات كبيرة هذا الأسبوع على الخضراوات والفواكه الطازجة، وكذلك توجد تخفيضات هائلة على السلع التموينية والغذائية من لحوم ودواجن وأغذية معلبة. تتضمن الأصناف المعروضة سلعاً محلية وأخرى مستورة لاستيفاء كافة طلبات العملاء. يمكنك الآن شراء كل ما تريده من مكان واحد فقط يمكنك زيارة أي فرع من فروع هايبر بنده المنتشرة في المملكة العربية السعودية. حيث تعتبر بنده صاحبة المركز الأول بلا منازع في مجال البيع بالتجزئة داخل المملكة. عروض بنده الجديدة panda offers بأسعار مخفضة يمكنك طلب الخضراوات والفواكه الطازجة من هايبر بنده. سعر كيلو الشمام المحلي فقط 3.95 ريال يساعد الشمام على تنظيم ضربات القلب نظراً لاحتوائه على البوتاسيوم. كما يحتوي على نسبة عالية من الماء في تكوينه مما يساعد الجسم على التخلص من السموم والفضلات كما يمنح البشرة نضارة طبيعية.

البرتقال الغني بفيتامين سي لمحاربة فيروس الانفلونزا وتقوية مناعة الجسم. يمكنك شراء كيلو من البرتقال الجنوب أفريقي أبو صرة بسعر 4.95 ريال فقط.

علبة من التفاح الأحمر الأمريكي أو التشيلي وزن كيلو جرام بسعر 6.95 ريال فقط. يحتوي التفاح على الكثير من الفوائد للجسم من بينها أنه يقلل من خطر غصابة الجسم بالجلطات. كما أنه يحمي من مرض السكري ويساعد على فقد الوزن. كما يساعد على المحافظة على صحة العظام ويقوي مناعة الجسم ضد الأمراض. تتعدد فوائد الزنجبيل لجسم الانسان من بينها تقوية المناعة. كما أنه يدخل في إعداد وصفات تطويل الشعر ويدخل في إعداد الكثير من الوجبات المختلفة فيمنحها مذاقاً خاصاً. سعر كيلو الزنجبيل الصيني في بنده فقط 8.95 ريال.

إذا كنتي تفضلين إعداد الثومية في المنزل أو تريدين طعماً مميزاً للملوخية الخضراء فيجب أن تستخدمي الثوم. توفر لكي بنده الثوم الصيني مقابل 7.95 ريال للكيلو.

اشتري عبوة من الطماطم الكرزي المغربي وزن 200 او 250 جرام بسعر 5.95 ريال. عروض هايبر بنده Hyper panda offers خصم بقيمة 15 ريال عند شراءك برجر أمريكانا وزن 1.344 كيلو يعرض بسعر 26.95 ريال بدلاً من 41.95 ريال. وتعتبر شركة أمريكانا واحدة من أكبر مجموعات الشركات المصنعة للأغذية في الشرق الأوسط. وتمتلك حق تشغيل دجاج كنتاكي. وقد تم تأسيسها في دولة الكويت منذ عام 1964 وانتشرت أعمالها في 20 دولة حول العالم ويعمل بها ما يزيد على 60 ألف موظف.

اشتري كيس من برجر الدجاج بالبقسماط أمريكانا مقابل 18.95 ريال بدلاً من 28.95 ريال واحصل على خصم بقيمة 10 ريالات.

كرات لحم بقري أمريكانا وزن 400 جرام بسعر 9.95 ريال بدلاً من 13.95 ريال.



سعر كيس البطاطس المقلية الكبير وزن 2.5 كيلو فقط 14.95 ريال بدلاً من 24.95 ريال.

كيس بازلاء خضراء الكبير وزن 900 جرام بسعر 5.95 ريال بدلاً من 11.95 ريال.

كيس خضراوات مشكلة وزن 900 جرام الكبير مقابل 5.95 ريال بدلاً من 11.95 ريال. عمر شويل - جدة عروض بنده panda الجديدة وأقوى التخفيضات على مئات السلع من هايبر بنده - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض بنده panda الجديدة وأقوى التخفيضات على مئات السلع من هايبر بنده على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.