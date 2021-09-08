نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض ساكو اليوم بأفضل الأسعار في عروض العودة إلى المدارس من ساكو saco في المقال التالي

عمر شويل - جدة تشكيلة من المنتجات تتنوع بين الأدوات المنزلية، الأجهزة الكهربائية وأيضًا مستلزمات العودة إلى المدارس في انتظاركم طوال فترة عروض ساكو السعودية، وتخفيضات هائلة لفترة محدودة يُمكنكم الحصول عليها من خلال زيارة فروع ساكو أو التسوق اون لاين عبر موقع ساكو، فتتميز نشرة عروض العودة إلى المدارس التي قدمتها ساكو باحتوائها على كل مستلزمات المنزل لتجدون ما تبحثون عنه بأفضل سعر.

عروض ساكو اليوم

عروض ساكو على الأدوات والمستلزمات المنزلية يُقدمها بخصومات كبرى، ونجد الممسحة بالبخار 15×1 من بلاك اند ديكر العملية للغاية، حيث تستخدم لتنظيف كافة أنواع الأرضيات سواء كانت رخام، بلاط، خشب، وتعمل بقوة 1300 واط، كما تستغرق مدة قليلة لتنظيف الأرضيات على أكمل وجه، ويوجد أيضًا طقم حافظات طعام المناسب للرحلات، فهو منظم ومقسم لأكثر من حافظة طعام، وجميع الحافظات توضع في شنطة حتى يسهل حملها.

ممسحة بالبخار 15×1 من بلاك اند ديكر، بسعر 779 ريال سعودي بدلًا من 979 ريال سعودي.

طقم حافظات طعام بسعر 89 ريال سعودي.

تخفيضات ساكو السعودية

إليكم أجهزة تغليف الأطعمة والمأكولات التي تعمل من خلال تفريغ الهواء، مما يجعل الأطعمة طازجة لفترة طويلة، وتأتي هذه الأجهزة مع عبوة أكياس مجانية، وننتقل إلى ميزان المطبخ الضروري للغاية؛ لنتمكن من وضع المقادير الصحيحة الخاصة بوصفات الأطعمة، مما يجعل الأطعمة بالمذاق الشهي المطلوب.

جهاز تغليف الأطعمة بتفريغ الهواء بسعر 239 ريال سعودي بدلًا من 295.50 ريال سعودي.

ميزان مطبخ يزن 5 كجم بحد أقصى، بسعر 79 ريال سعودي بدلًا من 101.75 ريال سعودي.

عروض العودة إلى المدارس في ساكو

تخفيضات حصرية في ساكو على كل مستلزمات المدارس، فسواء بالنسبة إلى حافظة الساندويش المربعة، التي تحافظ على الأطعمة، بحيث يُمكنكم إعداد سندوتشات مفيدة وشهية للأطفال ووضعها به، أو بالنسبة إلى طقم حقيبة الطعام المكون من 5 قطع، كل ذلك متاح للشراء من ساكو اون لاين أو من متجر ساكو بأفضل الأسعار.

حقيبة طعام مكونة من 5 قطع، بسعر 89 ريال سعودي.

حافظة الساندويش بسعر 25 ريال سعودي بدلًا من 29.50 ريال سعودي.

عروض ساكو حتى 18 سبتمبر

نقدم لكم أواني الطهي بأفضل سعر من ساكو، والتي متاحة بخامات عالية الجودة وغير لاصقة، بأنواع عديدة مثل الألومنيوم والستانلس ستيل، وأيضًا الجرانيت.