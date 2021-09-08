شوف عروض الجميح للسيارات خلال سبتمبر 2021 في المملكة العربية السعودية وخصومات مميزة

تعد شركة الجميح السعودية للسيارات أكبر وكيل معتمد لجراند موتورز Grand motors بالشرق الأوسط، ومن أهم وكلائهم بالعالم، حيث تقدم الشركة لجميع الزوار أحدث إصدارات السيارات الفاخرة وغيرها التي تناسب جميع المستويات بفروعها بالمملكة العربية العودية، كما تقدم أفضل التسهيلات في سبل الدفع الكاش أو بالتقسيط، وفي هذه المقالة سوف نستعرض لكم تفصيلاً آخر عروض الجميح لبيع السيارات، وآخر عروضهم للصيانة، كما سنستعرض لكم جميع فروعهم المنتشرة في المملكة، فتابعونا عبر موقع ثقفني لجديد السيارات.

عروض الجميح خلال سبتمبر 2021 الموافق صفر 1443 هـ

تقدم مجموعة الجميح للسيارات العديد من المزايا على منتجاتها لأحدث إصدارات سيارات 2021/2022، كما تقدم جميع خدمات الصيانة الذكية بأحدث الأساليب لجميع عملاؤها القدامى والجدد، حيث تقدم المجموعة في هذا العرض الموضح بالصورة السابقة: خصم مميز على سعر سيارة GS5 المقدمة من خلال GAC MOTORS الجميح بالتقسيط وفوري، حيث يمكنكم شراؤها بتقسيط شهري يصل إلى 1330 ريال سعودي بدون دفعة أولى، وبدون رسوم إدارية، وبهامش ربح تنافسي، والذي يتوفر من خلال برنامج 50/50.

عروض الجميح Go AND Chance

تقدم المجموعة ميزات رئيسية لهذه السيارة المميزة، ومنها: أنها مقدمة بأكثر من لون، وكذلك تتوفر السيارة بتقنية عصرية متقدمة، بالإضافة إلى محرك تيربو ذكي، كما يتوفر بها فتحة سقف بانوراما، وكذلك ميزة التنبيه لعدم ربط الحزام في المقاعد الخلفية أيضاً.

عروض الجميح للسيارات الأخرى

عروض سيارات تاهو العصرية:

يقدم الجميح ضمن عروضه على سيارات Chevrolet العالمية بسعر منافس لكل محلات السيارات الموجودة في المملكة، حيث تقدم الشركة بجميع فروعها هذه السيارة الخاصة بالتقسيط المريح، وبدون دفعة أولى، وبهامش ربح منخفض للغاية 0.99 %، وكذلك بدون رسوم إدارية، وضمان لمدة خمس سنوات كاملة على جميع عيوب السيارة وكل ما يمكن الحدوث لها من مخاطر الطريق خلال فترة الضمان المذكورة.

فروع الجميح للسيارات بالسعودية