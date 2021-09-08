شوف مجلة عروض بنده الأسبوعية وتستمر حتي الثلاثاء 7 صفر 1443

أعلنت أسواق بنده اليوم عن انطلاق عروض الأسبوع الرابع عشر تحت شعار ضمنا أقل سعر حيث بدأت العروض اليوم الأربعاء وسوف تستمر حتي يوم الثلاثاء الموافق السابع من شهر صفر الجاري ومن خلال هذا المقال سوف نطلعكم على أحدث ما جاء بتلك العروض من سلع غذائية ومنتجات بنده المختلفة فتابعو معنا.

مجلة عروض بنده الأسبوعية

بدلاً من 4.95 ريال سعودي للكيلو احصل على موز فلبيني وإكوادوري سعر الكيلو 2.50 ريال سعودي.

تقدم بنده معجون طماطم رنا 8 في 135 جرام بسعر 10.95 ريال سعودي بدلاً من 19.90 ريال.

أرز بسمتي الشعلان 5 كيلو بسعر 27.95 ريال سعودي بدلاً من 40.50 ريال.

احصل على عبوة 2 لتر من زيتون بكر ممتاز بسعر 37.95 ريال سعودي بدلاً من 68.95 ريال.

لبنة تركية بينار سعر الكيلو 18.95 ريال سعودي بدلاً من 32.95 ريال.

بلاً من 6.95 ريال سعودي للكيلو احصل على كيلو رمان مصري بسعر 3.95 ريال سعودي فقط.

خليط زيت زيتون متبقي رحمة 2 في 500 مل بسعر 14.95 ريال سعودي بدلاً من 32.95 ريال.

مياه أروي 6 في 1.5 لتر 1+1 بسعر 9.95 ريال سعودي بدلاً من 19.90 ريال.

زيت ذرة عافية 9 لتر بسعر 74.95 ريال سعودي بدلاً من 109.95 ريال.

كما يوجد بالعروض ملح طعام ساسا ولحم تونه خفيف مفتتة في زيت وشوربة ماجي ومكرونة إيطالينو وحليب طويل الأجل كامل الدسم الربيع وغيرهما.

عروض بنده الأسبوعية للحوم

تقدم بنده في عروضها الأسبوعية أنواع لحوم مختلفة فيوجد لحوم حمراء ولحوم دجاج وأسماك ومنها روستو بقري برازيلي بسعر 34.95 ريال سعودي بدلاً من 44.95 ريال ومفروم بقري برازيلي قليل الشحم بسعر 27.95 ريال سعودي بدلاً من 38.95 ريال أما سعر الكيلو من كفتة بقري برازيلي 29.95 ريال بدلاً من 38.95 ريال كما يوجد صدور دجاج وقطع دجاج مشكلة التنمية بخصومات كبيرة ومن لحوم الأسماك الموجودة يوجد جمبري مزرعة 80/70 وسمك قاروص.

مستلزمات العناية الشخصية

يوجد بعض مستلزمات العناية الشخصية التي تقدمها بنده في آخر عروضها الأسبوعية وهي كريم وجه غلواندا لفلي 100 مل ومناديل للوجه عبوة إعادة تعبئة سيتي وفوط صحية كبير بالأجنحة قطن ناعم إلويز ومعطر جو جليد وصابون سائل لليدين مضاد للبكتيريا ديتول وشامبو بانتين وحفائظ كلوت للأطفال بيبي جوي الصندوق الجامبو.