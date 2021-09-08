شوف عروض العثيم السعودية الأسبوعية وخصومات جديدة ومميزة حتى 70%

تشتهر المملكة العربية السعودية بمتاجرها الفائقة التي من أهمها العثيم، حيث تعتبر العثيم من أفضل الأسواق المتواجدة في المملكة العربية السعودية فحرصت أسواق العثيم على أن توفر لعملائها الكثير من الخصومات التي تساعد الجميع في الحصول على أفضل المنتجات دون الشعور بأي معاناة فيمكنكم في أي وقت أن تتواجهوا لأقرب فرع من فروع العثيم.

عروض العثيم الأسبوعية

يوجد للعثيم فرع من الدمام ويمكن لسكان مدينة الدمام أن يستفيدوا من عروض العثيم فيشمل العرض على مختلف المنتجات التي من أهمها كلاً من التالي تمر ثمرات والقصيم وباتون ساليه ودونات شوكولاتة وسكر وتفاح رويال جالا وأفندي باكستاني وجزر مستورد وسمك بوري مثلج وباذنجان أسود ودجاج الوطنية ولحم حاشي بدون عظم ومفروم بقر إسترالي مبرد وشاي هالي خيط وشرب سفوري مانجو ولايت لايف زيت نباتي وزيت هالي نباتي علب وحليب فيكتو سائل ونشاء رياض فود وشراب بودرة فروتي برتقال.

عروض أسواق العثيم

وتوافر العروض شوكولاتة أرملا بندق وكريمة وحلوي بقر هالي وأرزجودان مزة وركس صابون بودرة ركس ومناديل شير حريري وشراب فرشلي فراولة لايت وكورن فلكس نستلة حبوب بالفواكه ومربى سان دالفورتوت أحمر ومربى حلواني وفراولة قطع ومربى العلالي فواكه مشكلة قليل سك ومربى العلالي ومشمش قليل السكر ومربى سان دالفور كرز أسود ومربى سان دالفور برتقال ومربى سان دالفور عنب ومربى سان دالفورتوت أسد ومربى سان دالفور مشمش.

عروض أسواق العثيم في السعودية

يتوفر في العثيم الكثير من المنتجات التي من أهمها شامبو فارمس بكافة الأنواع وصابون دورو بالورد والحليب وورق نشا سانتيا وحفائظ بامبي كبير جامبو وشامبو هريبال توت أحمر ومناديل جونسون غير معطرة وشامبو أطفال جونسون بخاخ وكريم جونسون للجسم زبدة وصابون وفير بلاس بودرة كيس وصابون تايد بودرة مركز وجل إريال للغسالات أتوماتيك وصابون إريال أصلي وجبن المراعي شرائح وجبن المراعي شيدر قليل الدسم ومايونيز قودي لايت ومايونيز قودي خفيف ومايونيز فرشلي خفيف وجبن بريزيدن شائح بلا دسم وجبن برايد شرائح قليل الدسم وجبن برايد شيدر معد قليل الدسم وشابورة الرشاقة قمح.