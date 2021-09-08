طريقة صنع حلوى ليالي لبنان بالفسدق والمانجو

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محمد سياف - ابو ظبي - حلوى ليالي لبنان هي من أجمل الحلوى العربية والتي بدأت في الانتشار في المجتمعات العربية ومحلات بيع الحلوى في مصر، يعد صنع حلوى ليالي لبنان من أسهل طرق الصنع وهي لا تتعد 10 دقائق، للتزين يمكن استخدام الفسدق والكريمة ويمكن وضع الأيس كريم ، ويمكن التزيين بالماجو أو الفراولة أو قطع الشيكولا اللذيذة ولكن بعد صنع المكون الرئيسي.

طريقة صنع حلوى لبنان بالفسدق

المقادير:_

ثلاثة أكواب من اللبن الحليب.

نصف كوب من السميد المنخول.

ربع أو نصف كوب من السكر بحسب الرغبة.

نصف كوب من الفسدق.

ربع كوب من جوز الهند مبشور.

قشطه أو عسل للتزيين.

طريقة العمايل

نحضرإناء كبير وعميق نضع فيه الحليب والسكر ونرفعهم على النار ثم نبدأ بوضع السميد مع التقليب حتى الغليان ويصبح للمكون سمك 1 سم نضع الفسدق ونقلب ونترك جزء من الفسدق لنضعه على وجه طبق التقديم، نقوم بتفريغ الحلوى في أطباق التقديم الصغيرة ونضعها في الثلاجة حتى تصبح باردة وعند التقديم يضاف القشدة و الفسدق على الوجه وكما ذكرت أعلاه يمكن وضع آيس كريم أو الكريمة ألحامصيه بحسب الذوق.

طريقة عمل حلوى ليالي لبنان بالمانجو

المكونات كالسابق تماما ولكن هنا سوف نستبدل الفستق بالمانجو ملحوظة المكونات السابق ذكرها ممكن تزويدها بنفس الكمية لعدد أفراد أكثر، بعد أن نقوم بصنع الحلوى على النار وبعد أن تهدأ نحضر أطباق التقديم ونكون قد قمنا بتقطيع شرائح المانجو ونقوم بوضع كمية من ليالي لبنان ثم طبقة من المانجو وهكذا في جميع أطباق التقديم وبعد أن تبرد تمام في الثلاجة نقوم بتزيين الوجه بالمانجو والقشدة، وبالهنا.