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محمد سياف - ابو ظبي - الحلويات الشرقية من أفضل الحلوى في العالم من حيث الطعم، وقد اشتهرت حلوى عيش السرايا منذ عهد العثمانيون فكانت مقتصرة على التقديم في السرايات والقصور وكانت من طعام الأغنياء فقط إلا أن تسللت إلى البيوت المصرية ومنها إلى البيوت العربية لتصبح واحدة من أشهر الحلوى العربية.

طريقة عمل عيش السرايا

المكونات:_

عدد 2 كوب من اللبن الحليب مغلي ويترك حتى يبرد وتترك القشدة على الوجه.

خمس ملاعق من النشا.

علبة قشدة أو 250 جرام قشدة من محال بيع الألبان المنتشرة.

عدد 1 كوب من السكر.

ملعقة عصير ليمون.

باكيت خبز التوست.

كوب من الصنوبر المحمص للتزيين ويمكن استبداله باللوز أو البندق أو الفسدق بحسب الرغبة أو السوداني.

كوب من المربي ويفضل أن تكون مربي مشمش أو فراولة أو خوخ.

طريقة عمل حلوى عيش السرايا

قومي بتقطيع حواف التوست ووضعة في الفرن حتى يحمص وفي تلك الأثناء قومي بعمل شراب العسل وهو وضع كوب السكر مع كمية مناسبة من الماء وملعقة عصير الليمون وضعيهم على النار واتركيه يعلى مدة من ثلاث إلى خمس دقائق حتى يتكون الشراب واتركيه يهدأ، ثم أخرجي التوست وضعي عليه شراب العسل واتركيه حتى ستشرب تاما .

الجزء العلوي من عيش السرايا

نحضر كوب من اللبن ونضعه على النار وفي الكوب الثاني من اللبن البارد نقوم بتقليب النشا ثم نضع الكوب المملوء بالنشا إلى اللبن المرفوع على النار مع ملعقتين سكر ونصف كمية القشدة ونقوم بالتحريك حتى نحصل على قوام يشبه المهلبية نضع المكونات على التوست ونقوم بفردها وبعد أن تبرد نضيف القشدة والمكسرات على الوجه ويمكن استبدال قشدة الوجه بأي نوع من المربى.

طريقة عمل عيش السرايا بالنسكافيه

نفس الطريقة السابق ذكرها ولإضافة النسكافيه نقوم بوضع ثلاث ملاعق من النسكافيه على اللبن ويمكن زيادة كمية النسكافيه لطعم أقوى ثم نضيف النشا والقشدة بنفس الطريقة ويفضل التزيين بمشور الشيكولا ودمتم بصحة وعافيه.