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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير الشهرية خصم 50% علي الهواتف المحمولة والشاشات في المقال التالي
عروض جرير الشهرية، عروض جرير في السعودية، شركة جرير من أكثر الشركات المعروفة في مجال بيع الأدوات المكتبية والكتب والإلكترونيات المختلفة وكل أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة، كما أن الشركة الآن تمتلك سلسلة من الفروع في كل نواحي المملكة وذلك بهدف توصيل هذه السلع إلى العملاء في كل مكان، وتقوم شركة جرير بتقديم مجموعة عروض وخصومات مختلفة على كل فروع الشركة.
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عروض جرير الشهرية
أكثر ما يميز شركة جرير عن باقي الشركات هو قيامها بتقديم مجموعة من العروض المميزة لكل عملائها في كل فروع الشركة، هذه العروض تشمل كل الأقسام التي تتخصص الشركة في بيعها وخاصةً الإلكترونيات التي يبحث عنها الكثير من العملاء ويرغبون في الاستفادة من الخصومات التي يتم تقديمها على هذه الأقسام، وتقوم شركة جرير بمشاركة هذه العروض على الموقع الإلكتروني الرئيسي الخاص بالشركة وذلك لوصول هذه العروض إلى كل العملاء.
خصومات جرير اليوم
- عروض جرير الأسبوعية بلغ سعر هاتف سامسونج جالكسي زد فولد 3 مساحة 256 جيجا بايت 6799 ريال سعودي بدلاً من سعر 999 ريال سعودي.
- تخفيضات جرير الشهرية بلغ سعر هاتف سامسونج جالكسي زد فليب مساحة 256 جيجابايت لون أسود 3999 ريال سعودي بدلاً من سعر 5999 ريال سعودي.
- تنزيلات جرير الأسبوعية بلغ سعر شاشة ال جي 65 بوصة فور كي تلفزيون ذكي لون أسود 7999 ريال سعودي بدلاً من سعر 17999 ريال سعودي.
- عروض جرير اليوم بلغ سعر شاشة ال جي نانو 65 بوصة دقة نانو سل فور كي 4999 ريال سعودي بدلاً من سعر 9499 ريال سعودي.
تنزيلات جرير اليومية
أقوى التنزيلات والخصومات المقدمة من هايبر ماركت جرير خلال صيف 2021
- خصومات جرير اليومية بلغ سعر شاشة هاير 75 بوصة دقة عالية الترا اتش دي ال اي دي 4349 ريال سعودي بدلاً من سعر 8149 ريال سعودي.
- خصومات جرير الشهرية بلغ سعر شاشة سكاي وورث 86 بوصة دقة فور كي ألترا اتش دي 8199 ريال سعودي بدلاً من سعر 10999 ريال سعودي.
- تخفيضات جرير اليوم بلغ سعر كمبيوتر ريزر بليد 15 كمبيوتر محمول سهل التنقل 11199 ريال سعودي بدلاً من سعر 13599 ريال سعودي.
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