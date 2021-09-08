نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده وهايبر بنده أقوى مهرجان الذويقة وخصوماته الهائلة على الأجهزة Panda في المقال التالي

عروض بنده وهايبر بنده تقدم أقوى وأكبر مهرجان تحطيم الأسعار وهو مهرجان الذويقة. حيث تجد مهرجان الذويقة الآن في جميع فروع بنده. حيث يقدم وينفرد مهرجان الذويقة بتقديم مجموعة متنوعة من العروض الحصرية بأسعار أكثر من خيال. كما تصنف بنده بأنها في المركز الأول ثم يأتي بعدها مول العثيم، وكذك لولو هايبر ماركت. من خلال هذا المقال سنتعرف معاً على أهم العروض المقدمة من هايبر بنده بمناسبة مهرجان الذويقة. أقوى عروض بنده وهايبر بنده من مهرجان الذويقة على الأجهزة الإلكترونية تقدم بنده مجموعة حصرية من الهواتف الذكية والشاشات الإلكترونية بتخفيضات هائلة بمناسبة مهرجان الذويقة. اشتري هاتف لينوفو كي 13 نوت الذكي، بشاشة عرض مقاسها 6.5 بوصة. كما يتوفر الهاتف بلونيين خما الوردي واللبني كما موضح في الصورة. بالإضافة إلى أن الهاتف مزود بشريحتين اس اي ام، ومساحة الذاكرة الداخلية 128 جيجا بايت. بينما مساحة الذاكرة العشوائية 4 جيجا بايت. بسعر629 ريال بدلاً من 799 ريال سعودي، ووفر حوالي 170 ريال سعودي.

خصم 70 ريال على هاتف فيفو واي 20، بشاشة عرض 6.5 بوصة. كما أن مساحة الرام 4 جيجا بايت، ومساحة التخزين الداخلي 64 جيجا بايت. بالإضافة لذلك متوفر بثلاثة ألوان منها الأبيض والأسود. بسعر 599 ريال بدلاً من 669 ريال سعودي. تخفيضات Panda Hyper القوية على الأجهزة الكهربائية خصم 20 ريال على عصارة ماركة كليك أون، بقوة 600 واط. سعر العصارة 139 ريال بدلاً من 159 ريال سعودي.

احصل على خصم هائل 300 ريال عند شرائك قلاية بدون زيت تيفال، سعة القلاية 4.2 لتر. بسعر 299 ريال بدلاً من 599 ريال سعودي.

للحصول على أكلات مشوية دون الحاجة للفرن اشتري شواية ماركة كليك أون مع غطاء. بسعر 149 ريال بدلاً من 199 ريال سعودي، ووفر 50 ريال. أقوى عروض بنده على الأجهزة المنزلية عروض ال 5، وال10، وال15 ريال احصل على طقم كاسات شاي باسباتشي، الطقم مكون من 12 قطعة، بسعر 10 ريال بدلاً من 17 ريال سعودي، ووفر 7 ريال.

طقم كاسات باسباتشي يتكون من 6 قطع، بسعر 5 ريال بدلاً من 10 ريال سعودي.

كاسة ايموجي باسباتشي، بسعر 5 ريال بدلاً من 7 ريال سعودي.

طقم للملح والبهارات باسباتشي، مكون من قطعتين، بسعر 5 ريال بدلاً من 17 ريال بخصم 12 ريال. الوسوم عمر شويل - جدة عروض بنده وهايبر بنده أقوى مهرجان الذويقة وخصوماته الهائلة على الأجهزة Panda - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض بنده وهايبر بنده أقوى مهرجان الذويقة وخصوماته الهائلة على الأجهزة Panda على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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