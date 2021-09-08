شوف عروض التكييفات في مصر من أكبر الشركات بمناسبة إنتهاء صيف 2021 حتى نفاذ الكميات

بإنتهاء موسم صيف 2021 بدأت الخصومات على أسعار التكييفات في جميع المحلات بجميع مدن الوطن العربي، وسوف نوضح لحضراتكم في هذه المقالة أفضل عروض التكييفات للصيف بأنواعها وماركاتها المتنوعة التي تقدمها كبرى شركات الأجهزة الكهربائية في مصر، مثل شركة زانوسي، العربي جروب، LG، Sumsung، وغيرها من شركات الأجهزة الكهربائية العالمية، والتي تقدم أجود أنواع الأجهزة محلية الصنع والعالمية، وإليكم تفاصيل عروض التكييفات عبر موقع ثقفني:

عروض شارب على التكييفات Sharp El araby

تقدم شركة شارب العديد من الخصومات على اسعار تكييفات شارب، ومنها:

تكييف شارب اسبليت 1.5 حصان بارد وساخن، تبريد فائق السرعة باللون الأبيض AY-A12YSE بسعر 8.020 جنيه.

تكييف شارب اسبليت بقدرة 1.5 حصان بارد فقط، ديجيتال بخاصية البلازما كلاستر متوفر باللون الأبيض AH-AP12YHE، متوفر بسعر 8160 جنيه.

تكييف شارب اسبليت 1.5 حصان بارد فقط، وفائق التبريد تصل درجة تبريده ل15 درجة، أبيض AH-A12YSE، متوفر بسعر 7460 جنيه.

تكييف شارب اسبليت 3 حصان بارد وساخن، انفرتر ومزود بخاصية البلازما كلاستر، متوفر باللون الأحمر المميز XP24YHER، وبسعر 18.520 جنيه.

خصومات مجموعة شارب العربي على التكييفات

تابعوا معنا باقي خصومات مجموعة العربي للأجهزة الكهربائية على تكييفات شارب 2021:

تكييف تورنيدو اسبليت 1.5 حصان بارد فقط، بخاصية البلازما شيلد، متوفر باللون الأبيض TH-C12YEE.

تكييف شارب اسبليت 2.25 حصان بارد، ديجيتال، بخاصية البلازما كلاستر، متوفر باللون الأبيض المميز AH-AP18YHE بسعر 10830 جنيه.

تكييف شارب اسبليت 1.5 حصان بارد وساخن ، ديجيتال بخاصية البلازما كلاستر، متوفر باللون الأبيض AY-AP12YHE بسعر 8685 جنيه.

خصومات شارب العربي للتكييفات حتى نفاذ الكميات 2021

تكييف شارب اسبليت 2.25 حصان بارد وساخن بخاصية انفرتر، كذلك مزود بخاصية البلازما كلاتر باللون السيلفر الجذاب وبسعر 17,220 جنيه.

تكييف شارب اسبليت 2.25 حصان بارد واخن بخاصية انفلتر، ومزود أيضاً بخاصية البلازما كلاستر باللون الأود وبسعر 17,220 جنيه مصري فقط لا غير.

تكييف شارب اسبليت 2.25 حصان بارد وساخن بخاصية الانفرتر والبلازما كلاستر، ومتوفر باللون الأبيض وبسعر 16,720 جنيه.

تكييف شارب اسبليت 1.5 حصان بارد وساخن انفرتر ، متوفر بخاصية البلازما كلاستر وباللون الأحمر المميز وبسعر مميز 12,170 جنيه.

كما تتوفر العديد من الخصومات على أسعار الكثير من تكييفات شارب والتكييفات الأخرى، فتابعونا عبر موقع ثقفني لجديد خصومات الأجهزة الكهربائية.