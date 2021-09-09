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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم لعودة المدارس ستجد كل ما تحتاجه الأسرة تحت سقف واحد في المقال التالي
عروض العثيم لعودة المدارس، الآن مع مهرجان العودة للمدارس ستجد كل ما تحتاجه الأسرة تحت سقف واحد مع أسواق عبد الله العثيم، دائما ما تقدم أسواق عبد الله العثيم في السعودية أقسام تجارية مختلفة للشعب السعودي، ومنها قسم الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات كما في عروض العثيم على الإلكترونيات والهواتف المحمولة، وأيضاً كما في عروض الجوالات في أسواق العثيم وأجهزة المطبخ وأجهزة المنزل، والذي تعمل أسواق عبد الله العثيم على توفيرها بأقل الأسعار، كما أنها تقوم بعرض مختلف الماركات التي يفضل المواطن الشراء منها، تعمل أسواق العثيم داخل المملكة على أن توفر لعملائها الكرام قيم كبيرة، كما تحتوي معارض العثيم على جميع منتجات التنظيف، وأقسام العناية الشخصية ومنتجات أخرى مختلفة، جميع الأقسام يتوفر بها جميع الماركات وبأقل الأسعار داخل السعودية والتي تتوفر لك بجودة عالية، تسري العروض حتى يوم 14 سبتمبر أو حتى نفاد الكمية.
عروض العثيم لعودة المدارس:
- احصل على عرض أسواق عبد الله العثيم على 2 كيلو من جبن الوادي قريش، عرض 1 + 1 مجاناً، بسعر 27.55 ريال سعودي، بدلاً من السعر الأصلي وهو 55 ريال سعودي، تعد الجبنة القريش من أهم المصادر الغنية بالكالسيوم، وهو من المعادن التي تلعب دور أساسي في الحفاظ على صحة العظام والأسنان، كما انه يساعد في الوقاية من خطر الإصابة بهشاشة العظام، ويعمل على تنظيم مستويات ضغط الدم، ويعمل على الوقاية من خطر الإصابة ببعض أنواع مرض السرطان مثل سرطان البروستاتا.
- اشتري 2 كيلو خيار طازج من أسواق عبد الله العثيم ضمن عروض العثيم 1 + 1 مجاناً بسعر 13.90 ريال سعودي قبل الخصم، أما سعره بعد عمل التخفيض هو 6.95 ريال سعودي، فوائد الخيار توجد في كونه غنياً بالفيتامينات والمعادن، كما أنه يعد مصدراً للألياف الغذائية، الخيار مفيد:
- الخيار مفيد للبشرة والشعر.
- للجهاز الهضمي.
- المحافظة على صحة القلب والأوعية الدموية.
- الخيار مضاد ومكافح للالتهابات.
- الخيار مفيد لمرضى السكري.
- خسارة الوزن.
- كما يمكنك الحصول على 2 كيلو من الحلاوة من أسواق عبد الله العثيم على المنتجات الغذائية. فيمكنك الحصول على 2 كيلو من حلاوة حلواني سادة. ضمن عروض 1 + 1 مجاناً. بسعر 19.95 ريال سعودي. وسعر المنتج قبل الخصم هو 43 ريال سعودي. تعد الحلاوة الطحينية مصدر جيد لإمداد الجسم بالطاقة. فهي تزيد من قوة العضلات. كما تنشط الحلاوة الخلايا والأنسجة، وتزيد من فعالية وظائفها. أيضا تزيد الحلاوة من وقاية الجسم من أمراض السرطان والقلب والشيخوخة المبكرة. وتعمل على التقليل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين.
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