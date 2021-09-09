شوف عروض اكسترا للجوالات extra لفترة محدودة بأعلى تخفيضات موقع اكسترا اون لاين السعودية

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا للجوالات extra متاحة حاليًا لفترة محدودة، مع تخفيضات اكسترا على كافة أجهزة الجوالات الحديثة من كل الفئات، على موقع اكسترا اون لاين السعودية، وهذا على جوالات ايفون ، و سامسونج ، و اوبو ، وغيرهم الكثير من أجهزة جوال أشهر الشركات المعروفة في مجال التكنولوجيا، والتي تعرضها عليكم تفصيلًا اليوم.

عروض اكسترا للجوالات extra لفترة محدودة بأعلى تخفيضات موقع اكسترا اون لاين السعودية

خصومات متجر اكسترا تتميز بإنفراداتها الحصرية بين كافة متاجر السعودية ، وهذا يشمل جوالات الفلاج شيب والفئة المتوسطة، والتي تجدونها متاحة على الموقع حتى يوم 11 سبتمبر 2021، فبادروا بالشراء قبل نفاذ الكمية المعروضة، فهي لفترة محدودة فقط بالفروع والموقع، فلا تفوتوا الفرصة.

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نعرض في التالي أحدث خصومات السعودية على جوالات ايفون iphone بكل فئاتها من ايفون 12 iphone 12 بكل إصداراته، وكذلك ايفون 11 iphone 11 ، كما تقدم لكم اكسترا اون لاين هدايا مجانية عند الشراء حافظة بألوان متنوعة تناسب كل الأسواق، كما أنه من الممكن شراء الجوال وتقسيط السعر على فترات سداد شهرية من خلال خدمة تقسيط اكسترا عبر تساهيل للتمويل.

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أما الخصومات التالية فهي خاصة بكل جوالات سامسونج samsung الأحدث على الإطلاق، وأبرز ما جاء في خصومات اكسترا جوالات هم جوال سامسونج جالاكسي s21 الترا samsung galaxy s21 ultra الذي احدث ضجة كبيرة فور صدوره بالأسواق السعودية هو والإصدارات التي سبقته من جوال سامسونج جالاكسي s21 ، و سامسونج جالاكسي s21 بلاس samsung galaxy s21 plus ، هذا بالإضافة إلى جوالات سامسونج جالاكسي نوت 20 الترا samsung galaxy note 20 ultra ، و سامسونج جالاكسي a72 الجديد samsung galaxy a72.

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نأتي الآن لخصومات محل اكسترا على أجهزة شركة اوبو oppo التي أثبتت مكانتها بشدة وفي وقت قصير بين منافسيها في السوق، , وهذا بطرحها أجهزة تواجه المنافسة من حيث التقنيات المدهشة والسعر المناسب.

هكذا أنهينا تخفيضات جوالات اكسترا ايفون وأيضًا جوالات سامسونج واوبو، والتي جاءت بأعلى التخفيضات بين أكبر المتاجر، وللمزيد من التخفيضات الجيدة قوموا بمتابعتنا، وسيصلكم جديد الأسعار الخاصة بكافة المعروضات في الفروع وعلى الموقع الإلكتروني.