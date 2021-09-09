انت الان تتابع تفاصيل خبر عروض كازيون لشهر سبتمبر 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - عروض كازيون والتي بدأت من يوم الثلاثاء الذي 7 سبتمبر وتستمر لمدة 5 أيام أو حتى نفاذ الكمية الموجوة. أصدرت الصفحة الرسمية لماركت كازيون على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك أنها تبدأ عروض سبتمبر بداية من يوم الثلاثاء وذلك حتى يوم 13 سبتمبر، حيث قام الماركت بتجهيز العديد من العروض التي سوف يستفيد بها عدد كبير جدا من الأشخاص، حيثما تتضمن الباقات الخاصة بالعروض عدد كبير من أهم المواد الغذائية، بالإضافة إلى المنتجات الأخرى مثل التكييفات وأدوات التنظيف وغيرها.

اخر عروض كازيون 2021

عروض كازيون اليوم تعد من أكبر العروض التي يقدمها على الإطلاق، ذلك مع أكبر الشركات الغذائية في مصر والوطن العربي بأكمله، قد جائت العديد من أسماء الشركات الكبيرة التي تشترك مع كازيون في العروض ومنها: جهينة، دمتي، دواجن الوطنية، المراعي، مكرونات روستي، شيبسي، فاميليا، حلواني أخوان، بالإضافة إلى أن هناك العديد من العلامات التجارية الشهيرة ومنها: فيتراك، إريال، فاين، هينكل، سانيتا، هيا بنا نتعرف على بعض من الأصناف المختلفة الموجودة في الباقات:

أطعمة مختلفة من فروت باسكت مربى.

سيكريت شيف.

المراعي مفروم بقري.

كوكي كرانشي.

السلام جلاش.

ملوخية مونتانا.

اندومي نودلز( دجاج، لحم، روبيان، سوبر ميت).

عصير فيتراك مركز( خروب، كركدية، مشمش، مانجو).

عصير تمر هندي( تيمبو).

مولفيكس( حفاضات أطفال).

شيروز( شامبو).

أوكسي.

مسحوق ملابس أوتوماتيك.

كومتيل.

طقم اطباق( لومينارك).

بوتاجاز شعلة وفرن(يونيون اير).

ريسيفر بيرفكس.

طقم حلل( تروفال).

مناديل مطبق 3 طبقات.

صلصة طماطم( دهشة).

حلاوة رشيدي الميزان.

عروض كازيون اليوم ٢٠٢١

كما ذكرنا أن قائمة عروض كازيون تتضمن العديد من المواد الغذائية الهامة التي لا يخلوا منها أي منزل ومنها: