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وتستمر عروض بنده وهايبر بنده من الأسبوع الثاني على التوالي ومهرجان الذويقة خصومات خيالية متنوعه ومميزة وعروض متجددة كل أسبوع، على جميع المنتجات أبتداء من الأربعاء الموافق 8 سبتمبر2021 حتي 14 سبتمبر2021 الموافق 1 صفر 1443 هـ، بجميع الفروع وحتي نفاذ الكمية ومتاح بالمجلة عرض خاص من المراعي يمكنك أن تختاري بين العرضين متوفر أيضا عروض متنوعة بين الجبن، متوفر في أسواق بنده تشكيلة متنوعة من الدونات بالفراولة، السكر، بحشوة التوت، بالشوكولاتة، كاندي، الشوكولاتة البيضاء، وعرض خاص من جبن أبو الولد، مجمدات بقاله، لحوم مبرده. عروض الأسبوع الثاني من بنده احصلي على كرتونة مياه شرب طبيعية تستخدم في جميع المناسبات والأفراح 40×200 / 330 مل ب 12.50 ريال سعودي.

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مرتديلا أمريكانا بقري ساده / بالزيتون / بالفلفل للكيلو ب 24,95 ريال سعودي بدلا من 38.25 ريال سعودي خصم 13.03 ريال سعودي.

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جبن أبيض حلواني أخوان للكيلو ب 24.95 ريال سعودي بدلا من 31.95 ريال سعودي خصم 7 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض الأسبوع الثاني من مهرجان الذويقة من بنده وهايبر بنده 8 سبتمبر - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض الأسبوع الثاني من مهرجان الذويقة من بنده وهايبر بنده 8 سبتمبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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