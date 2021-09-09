شوف عروض عثيم بتخفيض 40% خصومات وهدايا مجانية بكل معارض عثيم سارع قبل نفاذ كمية

عثيم ماركت سعودية اليوم عروض كبرى الأسبوع الرابع تخفيضات كبيرة لمئات العروض المميزة في كل أسواق العثيم سارعوا في الحصول عليها، فمع عودة المدارس أطلق العثيم مول بكل أسواقه وفروعه الكثير من العروض والتخفيضات الكبرى المستمرة حتى الأسبوع الرابع، والعروض على المنتجات مستمرة بسبب إقبال العملاء على الشراء، فاليوم تم تجديد تلك العروض وزيادة الكميات بسبب نفاذها سريعا من معارض العثيم، خاصة على اللحوم والخضروات والفاكهة والدواجن ومستلزمات المنازل من أدوات نظافة ومفروشات وغيرها من تلك المنتجات كما عودنا العثيم على تقديم كل ما تحتاج إليه، فتابعوا معنا أقوى عروض العثيم اليوم المستمرة في كل أسواقه حتى 14 سبتمبر الحالي، بتخفيض 50% على عدد من منتجات الأساسية لكل بيت.

عروض عثيم اليوم بكل المعارض دليل شامل للشراء

سنبدأ معكم عرض المنتجات التي عليها عروض كبرى وتخفيضات تبدأ من 36% حتى تصل إلى 50%، وتلك العروض مستمرة كما ذكرنا حتى 14 سبتمبر أو حتى نفاذ الكمية.

عرض على زيت دوار الشمس نور سعة 2.7 لتر بسعر 24 ريال، ويحدد العثيم لكل عميل يمكنه شراء 3 حبات فقط أو 3 زجاجات فقط حتى تتوفر لكل العملاء تلك العروض، وتلك بتخفيض بنسبة 36% عم السعر الأصلي. وفر حتى 26% على كرتونة دجاج ساديا حلال وزن دجاجة 1000 جرام، الكرتونة بها 10 دجاجات، بسعر 108 ريال بدلا من 148 ريال سعودي، توفير كبير لكل عميل 2 كرتونة فقط. وفر مع العثيم مول بشراء أرز فارس سيلا بسمتي مزة هندي وزن 10 كيلو جرام، بتخفيض 34%، لكل عميل 3 حبات فقط، بسعر 48 ريال سعودي.

عروض عثيم بتخفيض 40% لمدة أسبوع

بتوفير 47% بالعثيم على صابون أومو اوتو أخضر كيس 7 جرام الغسالات العادية والأوتوماتيك، بسعر 29 ريال لكل عميل شراء عدد 3 حبة أو كيس صابون واحد. تخفيض 47% عثيم مول على عبوة كورن فليكس كلوفر وزن كيلو بسعر 17 ريال، متوفر لكل عميل شراء 2 حبة فقط. ناتج عبوة وزن 2 كيلو بطعم برتقال، بسعر 39 ريال بتوفير 35% عن السعر الأصلي، 2 حبة لكل عميل.

العثيم اليوم أسعار العروض 1+1 مجانا