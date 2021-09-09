نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصم خيالي بقيمة 20% من مكتبة جرير و بنك الجزيرة لمدة يومين فقط في المقال التالي

عمر شويل - جدة أطلقت مكتبة جرير عرض جبار بالاشتراك مع بنك الجزيرة، ويعد بنك الجزيرة واحد من أشهر البنوك في المملكة العربية السعودية كما تعد شركة جرير من أكبر جهات بيع المنتجات الذكية في السعودية بالتجزئة، ويبحث الكثيرون عن عروضها طوال الوقت، ولم تكتسب جرير هذه الشهرة من فراغ بل أنها تسعى طوال الوقت لتحسين خدماتها وتقديم عروض قوية و جبارة وخصومات بنسب كبيرة، ونشرنا قبل ذلك مقالة عن خصومات جرير بعنوان بشرى سارة.. 15% خصم من جرير على آيفون 12 برو ماكس بهذه الطريقة.

مكتبة جرير وبنك الجزيرة يقدمان خصم 20% حتى 11 سبتمبر

يجري الخصم الجديد عند الشراء باستخدام البطاقات التابعة لبنك الجزيرة، وتبلغ نسبة الخصم 20% بحد أقصى 200 ريال.

شروط الاستفادة من العرض الجديد بالاشتراك مع بنك الجزيرة

العرض يسري مرة واحدة فقط لكل عميل ويمكن استعمال البطاقات لمرات أخرى في الشراء ولكن دون الاستفادة من العرض الجديد.

وفي الوقت نفسه لا يمكن الاستفادة من العرض باستخدام بطاقات الدفع المسبق.

الخصم ساري على جميع المنتجات على موقع جرير باستثناء المنتجات بنظام الطلب المسبق.

وايضا الاجهزة خارج العرض هي:

بلايستيشن 5.

اكس بوكس x.

البطاقات الرقمية.

وفي الوقت نفسه أوراق النسخ وخدمة حماية الأجهزة.

لن تعمل بطاقات الخصم من جرير في حالة تفعيل العرض موضوع المقالة.

العرض متاح فقط عن الشراء الإلكتروني ولن يتم تفعيله في حالة التسوق من الفروع.

موعد انتهاء عروض جرير مع بنك الجزيرة بخصم 20%

ينتهي العرض في 11 سبتمبر 2021 ويعني ذلك أن هناك يومين كاملين فرصة للاستفادة بالعرض.

المنتجات المشمولة في العرض عند مكتبة جرير السعودية

منتجات آبل بجميع أنواعها وخاصة هاتف آيفون 12 برو ماكس.

وفي الوقت نفسه منتجات سامسونج بجميع أنواعها.

ليست هناك قيمة محددة للسلعة للاستفادة من العرض.

وكذلك الشاشات والهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة.

هناك أيضا سلع العودة للمدارس مثل الحقائق والأقلام ومعدات الدراسة بشكل عام.

وفي الوقت نفسه هناك الطابعات والكراسي والساعات الذكية.

ونشرنا قبل ذلك مقالة بعنوان مهرجان عروض جرير في صفر على جميع آيفون وآيباد وماك بوك خصومات 20%.

رقم جرير في السعودية للاستفسار عن أي معلومات

رقم جرير يمكنك الاستفسار عن اي معلومة عبر الاتصال على الرقم التالي من داخل السعودية: 90000089.

وكذلك يبحث الكثيرون عن جرير وظائف، ويمكن التقدم لطلب وظيفة لدى شركة جرير من خلال موقعهم الإلكتروني وسوف يتواصل معك أحد ممثلي الشركة.

وفي الوقت نفسه تمتلك جرير عدد فروع في المملكة يقدر بحوالي 15 فرع.