شوف خصومات 50% في اكسترا بالسعودية على الجوالات

عروض اكسترا على الجوالات المحمولة اليوم في المملكة العربية السعودية، أصبحت هواتف المحمول من أكثر الأغراض استخداماً والتي لا يستطيع أي شخص أن يعيش بدونها وتعددت المتاجر التي توفر إليكم هواتف المحمول ولكن نأتي إليكم بالأفضل وهي اكسترا، يعتبر اكتسرا من أولى المتاجر التي تقدم إليكم أفضل هواتف المحمول وتقدم إليكم الكثير من المزايا ومن خلال المقال التالي سنتناول معكم أهم الهواتف التي يتوفر عليها العرض من اكسترا.

عروض اكسترا على هواتف المحمول في السعودية:

الأسعار المتوفرة إلى العملاء من اكسترا لا شبيه لها ولن تجدوا مثلها في مكان أخر وإليكم في السطور الآتية أفضل هواتف المحمول التي يتوفر عليها العرض:

سامسونج جالكسي أيه12، 4 جي، 65 جيجا بايت متوفر باللون الأسود.

أبل أيفون 12، 5 جي، 128 جيجا بايت متوفر باللون البنفسجي.

يشمل العرض على أبل يفون 12 برو ماكس، 5 جي 128 جيجا متوفر باللون الأزرق متوفر عليه خصم بنسبة 11.54%.

سامسونج جالكسي إيه 12، 4 جي، 64 جيجا متوفر باللون الأزرق.

أبل أيفون 12 برو، 5 جي، 128 جيجا، لونه أزرق وعليه خصم بنسبة 6.38%.

سامسونج جالكسي إيه 02، 4 جي، 32 جيجا لون أزرق.

سامسونج جالكسي إيه 32، 5 جي، متوفر بمساحة 128 جيجا متوفر باللون الأسود.

سامسونج جالكسي إيه 12، 4 جي، 64 جيجا بايت متوفر باللون الأبيض.

سامسونج جالكسي إيه 32، 5 جي، 128 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق.

عروض اكسترا على هواتف المحمول في المملكة العربية السعودية: