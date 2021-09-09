شوف عروض الجوالات في جرير اليوم تنزيلات قوية وهدايا مالية تصل الى 2500 ريال

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عروض الجوالات في جرير، تم تأسيس شركة jarir bookstore مكتبة جرير للتسويق المعروفة أيضًا باسم “مكتبة جرير” في الثمانينيات ، افتتحت جرير فرعًا ثانيًا في الرياض ، تلاه فرع في التسعينيات. مكتبات جرير هي مجموعة شركات رائدة في مجال التكنولوجيا والالكترونيات في دول الشرق الأوسط وأيضا الكتب الورقية والالكترونية بالإضافة الى اللوازم المكتبية. أصبحت شركة مكتبة جرير شركة مساهمة في عام 2002 وتم ادراجها في سوق المال السعودي للتداول في سنة 2003 ميلادية. يبلغ رأسمال شركة جرير حاليًا 1.2 مليار ريال سعودي. النشاط الأساسي في المملكة العربية السعودية هو تجارة التجزئة والجملة. يوجد المركز الرئيسي لشركات مكتبة جرير بالمملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، تعمل مكتبة جرير بطريقتين: بيع التجزئة بما فيها المبيعات من خلال شبكة الإنترنت من الموقع التابع لها العلامة التجارية “مكتبة جرير” وأقسام البيع بالجملة. تشمل أنشطة الشركة الأدوات المكتبية واللوازم المدرسية والألعاب والوسائل التعليمية والكتب والمنشورات باللغتين العربية والإنجليزية والمواد الفنية والحرفية وملحقات وبرامج الكمبيوتر والهواتف المحمولة وملحقاتها والمعدات السمعية والبصرية وأدوات التصوير وأجهزة التلفزيون الذكية والكمبيوتر. وصيانة المنتجات الإلكترونية.
تخفيضات جرير الالكترونية في السعودية تتزامن مع أجواء اليورو وخصومات نصف السعر على الشاشات الذكية والكمبيوتر والجوالات
عروض جرير للجوالات
شركات مكتبة جرير السعودية بالمملكة تعتبر من كبرى الشركات المعروفة والتي هي مصدر ثقة للعملاء عند شراء مستلزمات الدراسة والسلع الإليكترونية وطبعا الأدوات المكتبية العديدة. أهم ما يقام بالبحث عنه في مكتبة جرير الجوالات والأجهزة المنزلية الكهربائية والإليكترونيات الترفيهية وأجهزة الحاسوب. شركة مكتبات جرير في المملكة العربية السعودية هي إحدى الشركات الكبرى التي تقدم باقات خصم مختلفة في جميع أنحاء الفرع ، وهناك مجموعة من الخصومات على المنتجات الإلكترونية المباعة في فرع جرير وهذه الخصومات بانتظار العملاء للاستفادة منها والحصول على حقها جميع المطالب لهذه الأجهزة والمنتجات الإلكترونية.
jarir bookstore مكتبة جرير
توفر مكتبة جرير للعملاء مجموعة واسعة من أدوات التعلم وجميع المستلزمات والأدوات المختلفة التي يحتاجها الطلاب ، لذلك أصبحت المفضلة لدى العديد من العملاء ، وكل ما هو جديد لشركة جرير يمر عبر موقع الشركة الرئيسي. أنشأت مكتبة جرير موقعًا إلكترونيًا خاصًا للتسوق في فروعها ، وتقوم الشركة بتقسيم هذا الموقع إلى أقسام مختلفة ، مثل فروع الشركات.
عروض جوالات جرير
- تقسيط جوالات جرير هاتف سامسونج جالكسي زد فليب 3 ، سعة ذاكرة 256 جيجا بايت ، الرامات 8 جيجابايت، جيل خامس 5G ، اللون كريمي وأسود و بسعر 3999 ريال سعودي شامل الضريبة مع كارت الهدايا بقيمة 1907 ريال سعودي من كود خصم جرير.
- عرض جرير سامسونج فولد جرير هاتف سامسونج جالكسي زد فولد 3 ، سعة ذاكرة 256 جيجا بايت ، الرامات 12 جيجابايت، جيل خامس 5G ،اللون اسود وأخضر بسعر 6799 ريال سعودي شامل الضريبة مع كارت الهدايا بقيمة 2487 ريال سعودي من عروض جرير.
- جرير ايفون 11 في جوالات مكتبة جرير، هاتف ابل ايفون 11 ، سعة ذاكرة 128 جيجا بايت ، اللون بنفسجي ،جيل رابع 4G بسعر 3099 ريال سعودي بدلا من 3200 ريال شامل الضريبة من عروض مكتبة جرير للجوالات.
- ايفون ١٢ جرير وكود خصم مكتبة جرير، هاتف ابل ايفون 12 برو-ماكس ، سعة ذاكرة 128 جيجا بايت ،اللون ازرق محيطي ، جيل خامس 5G بسعر 4899 ريال سعودي بدلا من 5199 ريال شامل الضريبة من مكتبة جرير اون لاين.
- عروض جرير ايفون هاتف ابل ايفون 12 برو ، سعة ذاكرة 128 جيجا بايت ،اللون جرافيتي ، جيل خامس 5G بسعر 4499 ريال سعودي بدلا من 4699 ريال شامل الضريبة من تخفيضات جرير.
- عروض جرير على الجوالات هاتف ابل ايفون 12 برو-ماكس، سعة ذاكرة 256 جيجا بايت ، اللون ازرق محيطي، جيل خامس 5G بسعر 5399 ريال سعودي بدلا من 5699 ريال شامل الضريبة من عروض الجوالات في جرير.
- عروض جرير اليوم هاتف ابل ايفون 12 برو ، سعة ذاكرة 512 جيجا بايت ، اللون ازرق محيطي ، جيل خامس 5G بسعر 5799 ريال سعودي بدلا من 6199 ريال شامل الضريبة من عروض جرير للجوالات.
- ايفون xr جرير وهاتف ابل آيفون اكس ار ، سعة ذاكرة 128 جيجا بايت ، اللون ابيض ،جيل رابع 4G بسعر 2599 ريال سعودي شامل الضريبة من بطاقة خصم جرير.
- اسعار الجوالات في جرير هاتف سامسونج جالكسي اس 21 الترا ، سعة ذاكرة 256 جيجا بايت ، اللون أسود فانتوم ، جيل خامس 5G بسعر 4499 ريال سعودي بدلا من 5399 ريال شامل الضريبة من تخفيضات جرير.
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