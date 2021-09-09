شوف عروض الجوالات في جرير اليوم تنزيلات قوية وهدايا مالية تصل الى 2500 ريال

عروض الجوالات في جرير، تم تأسيس شركة jarir bookstore مكتبة جرير للتسويق المعروفة أيضًا باسم “مكتبة جرير” في الثمانينيات ، افتتحت جرير فرعًا ثانيًا في الرياض ، تلاه فرع في التسعينيات. مكتبات جرير هي مجموعة شركات رائدة في مجال التكنولوجيا والالكترونيات في دول الشرق الأوسط وأيضا الكتب الورقية والالكترونية بالإضافة الى اللوازم المكتبية. أصبحت شركة مكتبة جرير شركة مساهمة في عام 2002 وتم ادراجها في سوق المال السعودي للتداول في سنة 2003 ميلادية. يبلغ رأسمال شركة جرير حاليًا 1.2 مليار ريال سعودي. النشاط الأساسي في المملكة العربية السعودية هو تجارة التجزئة والجملة. يوجد المركز الرئيسي لشركات مكتبة جرير بالمملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، تعمل مكتبة جرير بطريقتين: بيع التجزئة بما فيها المبيعات من خلال شبكة الإنترنت من الموقع التابع لها العلامة التجارية “مكتبة جرير” وأقسام البيع بالجملة. تشمل أنشطة الشركة الأدوات المكتبية واللوازم المدرسية والألعاب والوسائل التعليمية والكتب والمنشورات باللغتين العربية والإنجليزية والمواد الفنية والحرفية وملحقات وبرامج الكمبيوتر والهواتف المحمولة وملحقاتها والمعدات السمعية والبصرية وأدوات التصوير وأجهزة التلفزيون الذكية والكمبيوتر. وصيانة المنتجات الإلكترونية.

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شركات مكتبة جرير السعودية بالمملكة تعتبر من كبرى الشركات المعروفة والتي هي مصدر ثقة للعملاء عند شراء مستلزمات الدراسة والسلع الإليكترونية وطبعا الأدوات المكتبية العديدة. أهم ما يقام بالبحث عنه في مكتبة جرير الجوالات والأجهزة المنزلية الكهربائية والإليكترونيات الترفيهية وأجهزة الحاسوب. شركة مكتبات جرير في المملكة العربية السعودية هي إحدى الشركات الكبرى التي تقدم باقات خصم مختلفة في جميع أنحاء الفرع ، وهناك مجموعة من الخصومات على المنتجات الإلكترونية المباعة في فرع جرير وهذه الخصومات بانتظار العملاء للاستفادة منها والحصول على حقها جميع المطالب لهذه الأجهزة والمنتجات الإلكترونية.

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توفر مكتبة جرير للعملاء مجموعة واسعة من أدوات التعلم وجميع المستلزمات والأدوات المختلفة التي يحتاجها الطلاب ، لذلك أصبحت المفضلة لدى العديد من العملاء ، وكل ما هو جديد لشركة جرير يمر عبر موقع الشركة الرئيسي. أنشأت مكتبة جرير موقعًا إلكترونيًا خاصًا للتسوق في فروعها ، وتقوم الشركة بتقسيم هذا الموقع إلى أقسام مختلفة ، مثل فروع الشركات.

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