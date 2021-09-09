شوف عروض بنده الأسبوعية تصل ل 70% لمدة 5 أيام فقط تسوق الآن

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عروض بنده السعودية، عروض شركة بنده من أفضل العروض المتاحة على المنتجات الغذائية والسلع المختلفة في السعودية، حيث أنه من خلال هذه العروض يمكن للعميل أن يحصل على كل المنتجات والسلع المختلفة وشرائها بأقل الأسعار من خلال هذه العروض، لذلك يوجد مجموعة كبيرة من العملاء الذين ينتظرون هذه العروض للاستفادة منها.
عروض بنده الأسبوعية تخفيضات وخصومات خيالية تصل ل 55% لمدة 4 أيام فقط
عروض بنده السعودية
خصومات بنده تهتم شركة بنده بمستوى الخدمة التي يتم تقديمها للعملاء بشكل مستمر، لذلك تسعى شركة بنده إلى التميز وتقديم أفضل باقة من العروض والخصومات الأسبوعية التي تضم الكثير من المنتجات الغذائية والسلع الاستهلاكية في هذه القائمة، كما تهتم شركة بنده بالإعلان عن هذه العروض من خلال الموقع الإلكتروني الرئيسي للشركة والذي من خلاله يمكن الاطلاع على كل المنتجات والسلع المتاحة في الفروع وأيضاً العروض التي يتم تقديمها من شركة بنده للعملاء، كما أنه من الممكن أن يقوم العملاء بطلب المنتجات عبر ذلك المتجر الإلكتروني وطلب توصيلها إلى المنزل بشكل سريع عبر الموقع.
تخفيضات بنده الأسبوعية
- تنزيلات بنده علبة حمص بعصرة الليمون المراعي 250 جم 9 ريال سعودي بدلاً من سعر 13 ريال سعودي.
- خصومات بنده علبة جبنة كريم قابلة للدهن نادك 910 جم 30 ريال سعودي بدلاً من سعر 43 ريال سعودي.
- تنزيلات بنده علبة زبادي طازج نادك كامل قليل الدسم 2 كيلو 10 ريال سعودي بدلاً من سعر 15 ريال سعودي.
- علبة زبادي عالي البروتين بالمانجو توت نادك 7 ريال سعودي بدلاً من سعر 10 ريال سعودي.
- علبة جبنة مثلثات البقرة الضاحكة 8 قطع علبة واحدة 12 ريال سعودي بدلاً من سعر 17 ريال سعودي.
- علبة جبنة كريم فيلادلفيا 500 جم 19 ريال سعودي بدلاً من سعر 28 ريال سعودي.
- علبة جبن كريم مطبوخة نادك قابلة للدهن 22 ريال سعودي بدلاً من سعر 32 ريال سعودي.
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