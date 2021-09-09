شوف أقوى عروض العثيم المتنوعة بخصوماته المميزة على مختلف الأجهزة لا تفوت ALOthaim

عروض العثيم المميزة وخصوماتها المذهلة تثير فضول كثير من العملاء. فالكثيرون حول العالم يحبون الخروج للتسوق والبحث عن أهم وأفضل التنزيلات التي تقدم بشكل مستمر والبحث عن أفضلها. كما تم عدد الفروع التي تم تدشينها ونشرها حوالي 259 فرعاً حتى الآن على مستوى نطاق المملكة العربية السعودية. كما أن هذا هو ما تسعى إليه شركة عبد اله العثيم وهو التوسع والانتشار على أوسع نطاق. ومع ذلك نجد التنافس في مجال العروض ينتشر بشكل قوي بين كل من بنده، والعثيم، وكذلك لولو هايبر.

أقوى عروض العثيم الجديدة والمذهلة على الأجهزة الإلكترونية

يقدم العثيم مجموعة مختلفة عن كل سابقتها على الهواتف الذكية والشاشات الإلكترونية.

اشتري جوال لافا واي 50 برو، بدقة كاميرا 8 ميجا بكسل. وشاشة عرض حجمها 5.71 بوصة، بشبكة 4G، وبطارية شدتها 3100 مللي أمبير. كما أن مساحة الذاكرة العشوائية 2 جيجا بايت رام، والتخزين الداخلي 16 جيجا بايت، والجهاز يعمل بنظام أندرويد. بسعر 285 ريال سعودي.

شاشة امبيكس ال اي دي سمارت، حيث أنها تمتلك شاشة عرض مقاسها 42 بوصة. كما أنه مدعم بجموعة من البرامج الهامة كالفيس بوك، واليوتيوب، وتويتر وغييرها الكثير من البرامج. بالإضافة لوجود منفذ يو اس بي بها، وهو تلفزيون ذكي، ودقة وضوح الشاشة عالية اتش دي. سعر التلفاز 959 ريال سعودي.

ALOthaim Mall Offers القوية والمثيرة على الأجهزة الكهربائية والمنزلية المختلفة

استمتعي عزيزتي بطهي الطعام بكل سهولة من خلال قدر ضغط امجوي كهربائي. سعة القدر 6 لتر، بسعر 189 ريال سعودي.

احصلي على صانعة سندوتش ماركة اي تس سي بكل سهولة، بسعر 105 ريال.

اشتري ميكرويف السيف، سعة الجهاز 20 لتر، بسعر مميز 235 ريال سعودي.

الكثير من السيدات يحبون الطهي بشكل كبير. لكن عندما عندما يتطلب الأمر منهم تقطيع البصل لا يحبون هذه النقطة. لذلك عزيزتي أقدم لكي الحل الذي يسعدك أثناء طبخ ما تحبيه ولا يقلقك وهو قطاعة بصل السيف، وسعته 0.5 لتر. بسعر مميز وبسيط 45 ريال.