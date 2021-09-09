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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير على الجوال أحدث الموديلات تصل ل 55% للأيفون والأندرويد لمدة 5 أيام فقط في المقال التالي
عروض جرير السعودية توفر مكتبات جرير للشعب السعودي الكثير من المنتجات والسلع بأفضل الأسعار على الإطلاق، زي تبر ذلك الأمر الذي جعل هذه المكتبات التجارية هي واحدة من أكثر المكتبات التي يفضلها جميع الشعب السعودي، ويعتمدون على توفير جميع احتياجاتهم من خلالها، وخاصة من قسم الأدوات المدرسية والأدوات المكتبية والذي تقدم به أقوى الخصومات الرائعة والعروض اليومية ومن أفضل العروض التي تقدم على هذا القسم هي العروض التي يتم طرحها مع بدء العام الدراسي وذلك لأنها توفرها على جميع المنتجات التي يحتاج إليها جميع الطلاب في جميع الأقسام.
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عروض جرير السعودية
أقوى الخصومات الرائعة المقدمة من خصومات مكتبات جرير توفر أيضا قسم خاص بالأجهزة الكهربائية ويعتبر ذلك القسم في مكتبات جرير واحد من أكثر الأقسام المميزة والذي يفضل جميع الشعب السعودي الشراء منه والحصول على أقوى الخصومات وأفضل العروض التي تعرض على الكثير من أنواع الأجهزة الكهربائية المتنوعة والمميزة، توفر جميع هذه العروض على الموقع الإلكتروني الخاص بها وتعرضها أيضاً في جميع فروعها ليتمكن الجميع من الشراء منها.
تخفيضات جرير اليوم
أقوى العروض الأسبوعية المقدمة من تنزيلات مكتبات جرير:
- عروض جرير السعودية أوبو رينو 5 برو سعة 256 جيجا ع أسود 2799 ريال سعودي.
- خصومات جرير أوبو أي 54 سعة 128 جيجا بايت نجمة أزرق 699 ريال سعودي.
- تخفيضات جرير أوبو زيد رينو 5 سعة 128 جيجابايت سائل أسود 1399 ريال سعودي.
- تنزيلات جرير أوبو اي 94 ش ة 128 جيجا بايت سائل أسود الجيل الرابع 1099 ريال سعودي.
- أوبو اي 73 سعة 128 جيجا بايت أسود داكن الجيل الخامس 1199 ريال سعودي.
عروض جرير الأسبوعية
- عروض جرير اليوم أوبو أي 54 سعة 64 جيجابايت أسود 599 ريال سعودي.
- خصومات جرير أوبو اي 15 سعة 32 جيجابايت الجيل الخامس 499 ريال سعودي.
- تخفيضات جرير أوبو اي 74 سعة 128 جيجابايت أسود الجيل الرابع 999 ريال سعودي.
- أوبو أي 93 سعة 128 جيجا بايت أبيض معدني الجيل الرابع 999 ريال سعودي.
- سامسونج جالكسي زد فولد 3 سعة 256 جيجا بايت 6799 ريال سعودي.
- سامسونج جالكسي زد فيليب 3 سعة 256 جيجابايت 3999 ريال سعودي.
- سامسونج جالكسي اس 21 ألترا سعة 256 جيجابايت 4599 ريال سعودي.
- سامسونج جالكسي زد فولد 2 سعة 256 جيجا بايت 6199 ريال سعودي.
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