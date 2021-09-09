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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا الأسبوعية تخفيضات وخصومات تصل ل 60% لمدة 4 أيام في المقال التالي
عروض اكسترا السعودية، تعتبر شركات اكسترا واحدة من أكثر الشركات التي تتميز بعرض خدمات متميزة للشعب السعودي، ويعتبر ذلك الأمر الذي جعلها مشهورة داخل وخارج المملكة العربية السعودية، ويفضل جميع الشعب السعودي الشراء منها والحصول على العروض والخصومات التي تقدمها لهم باستمرار، كما أنها تقوم بتوفير الكثير من الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات التي لا يجدها العملاء، والمميز أنها تعرضها بأسعار تنافسية وتقدم العروض الأسبوعية والخصومات الهائلة على الموقع الإلكتروني الخاص بها.
عروض اكسترا الأسبوعية خصومات وتخفيضات تصل ل 55% على جميع المنتجات وحتي نهاية نوفمبر
عروض اكسترا السعودية
أقوى الخصومات الرائعة المقدمة من خصومات اكسترا، شركات اكسترا تعرض قسم الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات والهواتف المحمولة وأجهزة المطبخ وأجهزة المنزل وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية وأجهزة اللاب توب والغسالات وشاشات العرض وجميع أجهزة شركة أبل، كما أنها توفر الكثير من الأجهزة الكهربائية الأخرى من شركات كبيرة، ويعتبر ذلك الأمر الذي يميز هذه الشركات داخل وخارج المملكة العربية السعودية.
تخفيضات اكسترا اليوم
أقوى العروض الأسبوعية المقدمة من تنزيلات اكسترا:
- عروض اكسترا اليوم دايو غسالة تعبئة أمامية غسيل 15 كيلو 4999 ريال سعودي.
- خصومات اكسترا ال جي غسالة تعبئة أمامية 9 كجم غسيل تجفيف 3799 ريال سعودي.
- تنزيلات اكسترا توشيبا غسالة تعبئة علوية 10 كجم 8 برنامج 1749 ريال سعودي.
- ال جي غسالة تعبئة أمامية غسيل تجفيف 14 كجم 5499 ريال سعودي.
- ال جي غسالة تعبئة علوية 24 كجم ستانلس 5999 ريال سعودي.
- توشيبا غسالة تعبئة علوية 15 كجم انفرتر 2399 ريال سعودي.
خصومات اكسترا
- عروض اكسترا اليوم كاندي غسالة تعبئة أمامية غسيل 9 كجم تجفيف 6 كجم 1899 ريال سعودي.
- تخفيضات اكسترا كلاس برو ثلاجة 14 قدم تبريد بهار 1899 ريال سعودي.
- عروض اكسترا الأسبوعية هايسنس ثلاجة 2 باب 17 قدم بخار 2949 ريال سعودي.
- هاير ثلاجة أربعة أبواب 15 قدم 2899 ريال سعودي.
- كلاس برو ثلاجة 23 قدم 650 لتر 3299 ريال سعودي.
- كلاس برو ثلاجة 1 باب 598 لتر انفرتر 3399 ريال سعودي.
- كلاس برو ثلاجة 297 لتر 1799 ريال سعودي.
- هايبر ثلاجة 2 باب 504 لتر 2599 ريال سعودي.
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