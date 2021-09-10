نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الويكند الجمعة 10 سبتمبر 2021 نصف السعر لمدة يومين في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم الويكند الجمعة 10 سبتمبر 2021 بتخفيضات تصل إلى نصف السعر لمدة يومين، حتى نهاية غد السبت الموافق 11 سبتمبر 2021، تشمل العروض الكثير من المنتجات المنزلية والأجهزة، عروض نهاية الأسبوع من العروض الجديدة التي أضافتها أسواق عبد الله العثيم لكل عملائها، للحصول على أكبر الخصومات الممكنة على السلع والمنتجات، وجاءت حسومات نهاية الأسبوع كبيرة تتيح للعملاء شراء الكثير، في هذا المقال من موقعكم ثقفني نقدم لكم أحدث عروض العثيم اليوم بصفحة واحدة واختيار العروض المناسبة من عرض نهاية الأسبوع اليوم وغداً.

عروض العثيم الويكند الجمعة 10 سبتمبر 2021

نذكركم زوارنا الكرام أن ما زالت عروض العثيم الأسبوعية سارية حتى يوم الثلاثاء القادم، الموافق 14 سبتمبر 2021، كما أن عروض الطازج ليوم الاثنين ما زالت قائمة لمدة 24 ساعة من كل أسبوع، وهذه العروض هي عروض إضافية جديدة تم إدخالها لجذب عملاء الويكند وزيادة الشراء من فروع العثيم المنتشرة بجميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

تجدون في عروض نهاية الأسبوع من أسواق العثيم الكثير من المنتجات ومنها طقم قدور مقاسات مختلفة بسعر 95 ريال بدلاً من 178 وتخفيض نصف السعر، من العروض المتميزة التي لن تتكرر كثيراً، جوال أيفون بخصم كبير أيضاً، خصم كبير على سعر كيلو اللحم العجالي المحلي حيث وصل سعره إلى 36.99 ريال سعودي.

تخفيضات قسم الأجبان شملت أيضاً خصم على سعر كيلو الجبن الرومي، والتي يمكنك شرائها مقابل 25 ريالاً، وكيلو اللبنة بسعر 18ريالاً، بالإضافة إلى الخصومات الأخرى الخاصة بكل فرع، والتي لا تُدرج في مجلة العروض.

عروض الأجهزة المنزلية شملت الكثير من احتياجات الأسرة الرئيسية مثل غلاية المياه وقدر الضغط، وقدر الضغط الكهربائي لعمل الكثير من المأكولات بطريقة أكثر احترافية، وكذلك مكواة البخار العمودية وكل تلك الأجهزة جاءت داخل العروض بأسعار منافسة، وكذلك من علامات تجارية شهيرة ومتداولة بكثرة في المملكة العربية السعودية، بدأت العروض منذ صباح اليوم الجمعة، وتسري حتى نهاية غد السبت.

عروض العثيم الجمعة والسبت بنصف السعر

فيما يلي نقدم لكم أحدث عروض العثيم اليوم بالتفصيل :