نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم السعودية اليوم علي الطازج خصومات هائلة في المقال التالي
عروض العثيم السعودية اليوم في المملكة العربية السعودية توجد أسواق تجارية متميزة ودائما ما تتألق بسبب جودة المنتجات التي تعرضها، هذه الأسواق هي أسواق عبد الله العثيم والتي تمتلك سلسلة من الفروع داخل وخارج المملكة، أسواق عبد الله العثيم التجارية تختص في قسم المنتجات والسلع الغذائية، ولذلك دائما ما يميز الشعب السعودي ذلك القسم بها، ويقبلون دائماً للشراء منه والحصول على الخصومات التي تعرضها في ذلك القسم، توفر به الفواكه والخضروات الطازجة، كما أنها تعرض بعض أنواع اللحوم الحمراء المستوردة وبأجزاء متنوعة وتوفر أيضاً أنواع مختلفة من الأطعمة المعلبة.
عروض العثيم السعودية اليوم
في المملكة تقوم أسواق عبد الله العثيم بطرح أقوى تشكيلة من العروض المميزة التي يفضل الشعب السعودي الشراء منها وتوفير جميع السلع الهامة من خلال عروضها، تلك العروض التي توفرها على كل المنتجات التي تعرضها، هذه العروض تعرض بأقل الأسعار وتعرض على جميع أنواع الأطعمة ومنتجات التنظيف وأجهزة المنزل وغيرها، ومن الخدمات الجديدة التي طرحتها أسواق عبد الله العثيم هو خدمة التسوق عبر موقع العثيم الإلكتروني.
خصومات العثيم الأسبوعية
- تنزيلات العثيم سيقان دجاج إنتاج طازج عبوة 450 جم 4 ريال سعودي.
- أفخاذ دجاج إنتاج طازج عبوة 450 جم 3 ريال سعودي.
- جبن دوبل كريم 1 كجم 11 ريال سعودي.
- جبن جرين لاند بالقشطة 1 كجم 14 ريال سعودي.
- حلاوة حلواني مع فستق 1 كجم 15 ريال سعودي.
- مرتديلا سنيورة عبوة 1كجم بقر 23 ريال سعودي.
- زيت زيتون هالي بكر عبوة 4 لتر 69 ريال سعودي.
- عسل هالي صافي 500 جم 10 ريال سعودي.
- زيت فيكتو للقلي 1.5 لتر 10 ريال سعودي.
- مشروم شرائح هالي عبوة 400 جم 2 عبوة 5 ريال سعودي.
- تونة هالي خفيف عبوة 100 جم 2 عبوة 4 ريال سعودي.
- سلاتونة هالي مع خضار عبوة 185 جم 4 ريال سعودي.
- أرز هالي سيلا بسمتي عبوة 5 كجم 24 ريال سعودي.
- أرز هالي بنجابي بسمتي أبيض عبوة 10 كجم 54 ريال سعودي.
- شوكولاتة هالي بندق وكاكاو عبوة 400 جم 5 ريال سعودي.
- شوربة هالي شوربة شوفان أبيض عبوة 400 جم 3 عبوات 9 ريال سعودي.
- كفتة سيخ بقري برازيلي 26.95 ريال في مقابل الكيلو الواحد.
- نقانق(سجق) برازيلي بقري 27.95 ريال مقابل الكيلو الواحد.
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