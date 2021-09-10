نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض extra السعودية اليوم أقوي التخفيضات حتي 70% علي الأجهزة المنزلية والجوالات في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث عدد كبير من المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية عن عروض extra السعودية اليوم. والتي تعد من أهم العروض لكونها توفر الكثير من الالكترونيات والاجهزة المنزلية الاساسية التي يحتاج إليها عدد كبير من المواطنين. ونوفر لكم اليوم أحدث عروض اكسترا والتي توفر كافة ما تحتاجه بخصومات وتخفيضات كبرى تصل حتى 60%.

عروض extra السعودية اليوم

أحدث عروض extra السعودية اليوم تحتوي علي مجموعة مميزة من اللاب توب الجديدة مثل لاب اتش بي نوت بوك 15 بوصة كور أي 5. مع رامات 8 جيجا بايت. ويمكنك الحصول علي لاب توب ايسر 5 كور آي 7 ورامات 16 جيجا بايت وهو من أقوى إمكانيات اللاب توب التي تناسب الجرافيكس والالعاب بخصومات 29%. وتشمل عروض اكسترا السعودية على لاب توب لينوفو ايديا باد 3 رايزن 7 ورامات 8 جيجا بايت بخصومات 10%.

عروض extra السعودية اليوم مكيفات

توفر شركة اكسترا السعودية مجموعة قوية من عروض extra السعودية اليوم مكيفات فهي توفر مكيف كلاس برو وهو مكيف جداري 18000 وحدة مكون من 4 اتجاهات بخصم حوالي 30%. ويمكنك شراء مكيف تي سي إل مكيف شباك بارد بخصومات تبلغ حتى 27% من سعر التكييف الأساسي. وتشمل عروض اكسترا اليوم على مكيف كلاس برو 22000 وحدة بارد بنسبة خصم 27.28%. وهناك الكثير من أنواع التكييف المميزة الأخرى التي يمكنك الاطلاع عليها.

عروض extra السعودية اليوم شاشات

التخفيضات الكبرى في السعودية من اكسترا تضم مجموعة رائعة من شاشات التلفزيون والكمبيوتر باقوى الخصومات. وأبرز الشاشات المتوفرة هي شاشة ال جي تلفزيون بحجم 55 بوصة بخصم 61% من سعر الشاشة. ويمكنك شراء شاشة كلاس برو تلفزيون 58 بوصة فائقة الوضوح بخصم 12% من سعرها الأصلي. وتشمل عروض اكسترا على الشاشات على شاشة تي سي ال 65 بوصة بنسبة خصم 21%. وتضم عروض اليوم على بعض شاشات سامسونج المميزة 70 بوصة بنسبة خصم 35%.

عروض extra لليوم جوالات

هناك الكثير من المواطنين يبحثون عن أحدث اسعار الجوالات الجديدة والعروض المتوفرة عليها. وتوفر اكسترا السعودية تخفيضات قوية علي الهواتف الذكية مثل هاتف ابل ايفون 12 بخصم 15%. وهاتف سامسونج جالكسي اي 21 بلس بنسبة خصم 12.5%. وهاتف لينوفو كيه 12 المميز بخصم 35% من سعرها الاساسي. والكثير من الهواتف والجوالات الرائعة المتوفرة في اكسترا وتوفر عليها أقوي نسبة خصم.

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