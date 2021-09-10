شوف عروض العثيم السعودية عروض العودة إلي المدارس خصم خاص للطلبة

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عروض العثيم في السعودية أسواق عبد الله العثيم التجارية في المملكة تعتبر من أحد الأسواق الأساسية والتي يفضل الجميع الذهاب إليها والحصول على منتجاتها، هذه الأسواق التجارية دائماً ما تشتهر بالمنتجات الخاصة بها، والتي تعرضها في قسم المنتجات الغذائية، ذلك القسم يعتبر سبب من أسباب شهرة هذه الأسواق التجارية، كما أنها توفر به جميع المنتجات التي يحتاج إليها العملاء السعوديين وتقدمها لهم دائماً بأفضل الأسعار وبأفضل جودة.
عروض العثيم في السعودية
أسواق عبد الله العثيم في المملكة العربية السعودية دائماً ما تقوم بعرض كل ما هو جديد، ولذلك يفضلها جميع العملاء، تعرض لهم عروض العثيم والخصومات بشكل يومي على موقعها الإلكتروني وكذلك في جميع الفروع التي تخصها، ودائماً ما تعرض أقل الأسعار، هذه الأسواق التجارية توفر في أقسامها جميع المنتجات التي قد يحتاج إليها العملاء، وتوفر عروض مختلفة كل فترة لديها منها عروض الطازج والعروض الأسبوعية.
تنزيلات وتخفيضات أسواق العثيم
- تخفيضات العثيم شاي هدير أسود طويل 300 جم 19 ريال سعودي بدلاً من سعر 23 ريال سعودي.
- قهوة كوبيكو بلانتكا كريمي 10حبات 30 جم 10 ريال سعودي بدلاً من سعر 13 ريال سعودي.
- نستلة تركيبة غذائية 200 جم 22 ريال سعودي بدلاً من سعر 46 ريال سعودي.
- شاي هاي تي فرط 900 جم 26 ريال سعودي بدلاً من سعر 35 ريال سعودي.
- قهوة كوفيك لاتيه موكا و 22 ريال سعودي بدلاً من سعر 28 ريال سعودي.
- قهوة ذوق عربية 250 جم 14 ريال سعودي بدلاً من سعر 21 ريال سعودي.
- شاي الصمان أوراق كاملة 360 جم 24 ريال سعودي بدلاً من سعر 27 ريال سعودي.
- حليب نيدو بودرة 1800 جم 49 ريال سعودي بدلاً من سعر 67 ريال سعودي.
- شراب سن توب برتقال كرتونة 18 عبوة 125 جم 15 ريال سعودي بدلاً من سعر 17 ريال سعودي.
- حليب لونا بودر كيس 2250 جم 48 ريال سعودي بدلاً من سعر 61 ريال سعودي.
- حليب جرين فارمز بودرة 1800 جم 42 ريال سعودي بدلاً من سعر 55 ريال سعودي.
- قهوة باشنقر هرري 5 كجم 151 ريال سعودي بدلاً من سعر 166 ريال سعودي.
- بيرة موسي 27 ريال سعودي بدلاً من سعر 29 ريال سعودي.
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