نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم للأجهزة المنزلية والجوالات والشاشات والأدوات المدرسية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم أسواق العثيم السعودية عروض أسبوعية قوية على الكثير من المنتجات حيث تحتل أسواق العثيم مكانة متقدمة بين أفضل الأسواق التجارية في المملكة العربية السعودية وتسعي دائماً إلى تقديم الأفضل للعملاء وتلبية جميع متطلبات المنزل ومن خلال تلك المقالة سوف نقدم لكم أحدث العروض الأسبوعية المقدمة من أسواق عبدالله العثيم في المملكة على الأجهزة المنزلية وأقوى عروض الجوالات والشاشات.

عروض العثيم للأجهزة المنزلية

يوجد الكثير من الأجهزة والتجهيزات المنزلية في عروض العثيم الأسبوعية وتتنوع تلك الأجهزة بين أدوات المطبخ وأجهزة متنوعة حيث يوجد التالي:

طقم قدور نيو فلون 8 حبة مع هدية بسعر 149 ريال سعودي وطقم قدر رويال فورد بالغطاء بسعر 44 ريال سعودي وسعر 49 ريال سعودي وطقم قدور هواوي 10 حبة بسعر 149 ريال سعودي ومقلاة جي برو طقم 3 حبة بسعر 49 ريال سعودي وغيرهما.

يوجد ممسحة شفا 360 بسعر 32 ريال سعودي ومكنسة موج ناعمة وخشنة خارجية بسعر 15.95 ريال سعودي وممسحة أرضيات كاسا بونيتا بسعر 29.95 ريال سعودي.

مروحة سوبر بي استاند بسعر 135 ريال سعودي وخلاط هومر مع مطحنة 2 في 1.15 لتر بسعر 79 ريال سعودي ومكواة بانيكس بخار بسعر 35 ريال سعودي ومكواة فليبس جاف بسعر 59 ريال سعودي.

قدر ضغط السيف كهربائي 8 لتر بسعر 319 ريال سعودي وميكرويف السيف 20 لتر بسعر 235 ريال سعودي وقطاعة بصل السيف وصانع طعام كينوود وغلاية شاي جيباس كهربائية 1.7 لتر.

عروض الأدوات المدرسية

يوجد بعض الأدوات المدرسية التي تقدمها أسواق العثيم في عروضها ومنها قلم جاف لوتس 10 حبة بسعر 5.25 ريال سعودي وقلم رصاص لوتس 12 حبة بسعر 2.95 ريال سعودي وقلم لوتس حبر جاف 10 حبة بسعر 9.95 ريال سعودي ويوجد طقم أدوات مدرسية علبة بسعر 11.95 ريال سعودي وشنطة سكاي باقز فيجو ظهر منوع بسعر 59.95 ريال وطاولة أطفال مع كرسي بسعر 69.95 ريال سعودي.

عروض الجوالات والشاشات

تقدم أسواق العثيم في عروضها مجموعة من أنواع الجوالات بأسعار مختلفة ومنها جوال تكنو ك اي 5 ك وجوال لافا واي 50 برو 160 جيجا وجوال فيفو واي 20 أس 128 جيجا وجوال نوكيا 5310 ومن أنواع الشاشات الموجودة بالعروض شاشة أورال دي سمارت 55 و 50 وشاشة امبيكس ال اي دي سمارت 58 و 50 وشاشة دورا ال اي دي 32.