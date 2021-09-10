شوف عروض أسواق العثيم حتى 14 سبتمبر

عروض العثيم ، خصومات ومهرجان عروض العودة إلى المدارس من أسواق العثيم، تمثل شركة عبد الله العثيم المالكة لأكثر من 200 متجر وأسواق متنوعة في المملكة السعودية وبعض الدول العربية أحد أشهر الشركات المتخصصة في مجال بيع السلع الاستهلاكية المنزلية ومختلف احتياجات الحياة الأسرية من أجهزة وأغراض متنوعة، تتضمن عروض العودة للدراسة المقدمة هذا الأسبوع جميع السلع الاستهلاكية المنزلية ومختلف احتياجات الطلاب من مستلزمات الحياة الدراسية، العروض سارية من 8 سبتمبر الموافق 1 صفر إلى 14 سبتمبر الموافق 7 صفر، زيت نور دوار الشمس 2.7 لتر بسعر 24.95 ريال بدلا من 38.95 ريال.

تخفيضات المشروبات اليوم

عروض العثيم ، فوائد شاي الكابوس ، يمثل الشاي أحد المشروبات الدافئة الرئيسة التي تسهم في تحسين الحالة المزاجية للفرد وذلك علاوة على الفوائد العديد التي يدعم بها جسم الإنسان حيث أنه يساعد في الحماية من تصلب الشرايين والمحافظة على صحة العظام والحماية من مرض السكري، شاي الكابوس بسعر 11.95 ريال ، بيبسي بلاستيك 2.20 لتر، بالإضافة إلى أن البيبسي يعتبر أحد المشروبات الرئيسية المصاحبة للطعام والمتوفر في جميع المنازل والمطاعم العالمية يحتوي على العديد من الفوائد حيث أنه يساعد الفرد على تحسين قدرة بلع الطعام وتهدئة الجهاز الهضمي، يساعد في التخلص من أمراض عسر الهضم، 2 زجاجة بسعر 14.50 ريال.

أقوى عروض العثيم

شنطة مدرسية، تتميز الشنطة بقدرتها على تحمل أكبر قدر من الكتب والدفاتر المدرسية كما أنها تتميز بصنعها من أجواد أنواع الأقمشة والتي تريح وتساعد أبنائنا في حمل جميع مستلزماتهم الدراسية بكل سهولة ويسر، كما أن الشنطة تتوفر بمختلف الأشكال والأحجام المناسبة لجميع الأعمار يأتي مع الشنطة صندوق الطعام + مقلمة + زمزمية حامل للماء ومستلزمات بسعر 59.95 ريال.

تنزيلات العثيم الأسبوعية

شراب راني مانجو 1.5 لتر، يمتلك عصير المانجو المقدم من راني مذاق خاص ولذيذ جدًا يساهم في تعديل الحالة المزاجية للشخص ويساهم أيضًا في تحسين الهضم والوقاية من أمراض السرطانات والتخلص من الحموضة كما أنه يساهم في تقوية صحة النظر وإعادة تنشيط طاقة الجسم، متوفر في العثيم بسعر 10.50 ريال لعدد 2 عبوة بدلًا من 12.50 ريال.