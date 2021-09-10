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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاشتراك في مسابقة الحلم لدخول السحب على جائزة الـ 250.000 دولار في المقال التالي
تواصل مسابقة الحلم تلقي طلبات الاشتراك من جميع الدول، لدخول السحب على جائزة الربع مليون دولار أمريكي، والتي سيتم السحب عليها خلال الأيام المقبلة، من أجل إعلان اسم فائز جديد ينضم إلى أسماء الفائزين بجوائز المسابقة الأكبر ماليًا حتى الآن، والتي تخطى مجموع جوائزها حاجز الـ 3.5 مليون دولار أمريكي، في الوقت الذي فتحت فيه الاشتراك من خلال تحميل تطبيق حلم للهواتف الذكية، وتثبيته على الموبايل واستكمال باقي خطوات تفعيل الاشتراك وإرسال الرسائل النصية والمكالمات الهاتفية والمشاركة الإلكترونية بخطوات بسيطة وسريعة.
الاشتراك في مسابقة الحلم 2021
جدير بالذكر أن الاشتراك في مسابقة الحلم يتطلب الاتصال على الرقم المرادف لدولتك، ثم الإجابة بشكل صحيح على السؤال الذي يصلك، وفي حالة عدم وجود رقم هاتف للاتصال لدولتك ضمن القائمة المدرجة بأسماء الدول، يمكنك الاتصال من خلال الرقم الدولي الموحد، الذي تم وضعه من أجل التواصل مع جميع الدول بلا استثناء، ويمكنك أيضًا، إرسال كلمة حلم في رسالة نصية إلى ذات الرقم، أو الاشتراك من خلال تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي للمسابقة: mbc dream، ثم مواصلة خطوات الاشتراك والتفعيل وتعبئة كافة البيانات المطلوبة عبر هذا الموقع ثم موافق بسعر دقيقة المحمول الدولية.
أسرار تساعدك إلى الفوز بجائزة
ومما لا شك فيه، يبحث كل مشترك ويمني نفسه من الفوز بإحدى جوائز مسابقة الحلم، لتحقيق حلم والفوز بالملايين، وهو ما قد يتم من خلال اتباع عدد من الخطوات الأساسية، ليتوقف بعد ذلك عامل الحظ، حيث يتطلب الأمر في البداية من التأكد من الاشتراك في المسابقة عبر الطرق الأساسية الخاصة بها، وأيضًا تفعيل الاشتراك ودخول اسم بين أسماء من سيشملهم السحب الجديد، والإجابة بشكل صحيح على سؤال المسابقة يقربك من تسجيل الاشتراك بقوة في المسابقة، ثم يتم الاختيار من بين المشتركين في سحب علني على الهواء مباشرةً من الإعلامي مصطفى الأغا عبر قضائية إم بي سي، وتحديدًا من خلال برنامج صدى الملاعب، ليتم إعلان اسم الفائز والاتصال به.
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