نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض وخصومات هايبر بنده اليوم وبأقل الأسعار لا تفوتكم العروض في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر بنده من أشهر الأسواق المتواجدة في السعودية التي حرصت على أن توفر أفضل المنتجات سواء كانت غذائية أو غير ذلك، استطاعت بنده أن تكون واحدة من أهم الأسواق التي تعمل في السعودية ومن خلال مقالنا التالي سنتعرف معكم عن المزيد حول بنده.

عروض هايبر بنده الأسبوعية

تقدم بنده الكثير من العروض والخصومات التي تزيد من رغبة العملاء للتعامل معها وكل عرض يحتوي على مجموعة مختلفة من العروض والعرض الأخير يبدأ من يوم 7 سبتمبر حتى يوم 14 سبتمبر ويحتوي على مختلف المنتجات التي من أهمها كلاً من حليب طويل الأمد صافيو وحليب الربيع طويل الأمد بالنكهات وكريمة البندق مع الكاكاو نوتيلا.

عروض هايبر بنده السعودية

وتوافر العروض حليب مبخر نسلتة وعسل روضة النحل وعسل السدر الشفاء وكورن فليكس كلوفز وحليب محلي لونا مع العلم أن المنتجات تتسم بأنها صحية وطازجة، يحتوي العرض على زيت دوار الشمس هناء ويعتبر ذلك الزيت من أفضل أنواع الزيوت يشمل العرض أيضاً على كريمة مطبوخة المراعي وذلك الجبن يعتبر من أفضل أنواع الجبن الذي يفضله الكثيرين.

عروض هايبر بنده في المملكة العربية السعودية

يشمل العرض على لوز ني بالشر وفستق ني أمريكي ومفروم بقري برازيلي قليل الشحم ويعتبر من أفضل أنواع اللحوم يشمل العرض على كفتة بقري برازيلي، وتحتوي العروض على سائل غسيل الصحون بندة 1 لتر وسائل مطور بندة 5 لتر ومنعم الأقمشة بندة 4 لتر ومطور ومعقم ومضاد للجراثيم بندة 500مل.

خصومات هايبر بنده الأسبوعية

يحتوي العرض على مفروم بقري برازيلي قليل الشحم وكفتة بقري برازيلي وإسكالوب بقري برازيلي وفخذ خروف أسترالي بالعظم، يشمل العرض أيضاً على ورق تنشيف للمطبخ وورق تنشيف للمطبخ ومناديل للحمام 8 لفات ومناديل حمام 12 رول وماكسي رول بندة 160 متر وماكسي رول بندة 300 متر.

عروض هايبر بنده اليوم على الأجهزة المنزلية

تحتوي عروض هايبر بنده على فرن كهربائي مع شواية جيباس 42 لتر وطاهية أرز ينكور ومايكروويف كليك أون ومكنسة كهربائي جيباس ومحضر قهوة أي تي سي وخلاط مولينكس مع مطحتين وخلاط كليك أون 350 وات.