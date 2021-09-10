شوف عروض جرير الشهرية خصومات وتخفيضات لن تتكرر بادر بالشراء قبل نفاذ الكمية

عروض جرير الشهرية، عروض جرير في السعودية، شركة جرير واحدة من أشهر الشركات التي تعمل على تقديم مستوى مميز من الخدمات للعملاء في كل فروعها، ونرى ذلك من خلال العروض التي تقوم الشركة بتنظيمها وتقديمها للعملاء في كل الفروع، كما يتوفر أيضاً مجموعة من الخدمات المختلفة التي تقوم شركة جرير بتوفيرها للعملاء مثل خدمات الصيانة والتصليح لكل الأجهزة في الشركة.

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عروض جرير الشهرية

قامت شركة جرير بتأسيس أول فرع لها في مدينة الرياض ثم استطاعت الشركة التوسع في كل نواحي المملكة حتى أصبحت الآن تمتلك عشرات الفروع، بالإضافة إلى وجود فروع في عدد من الدول العربية الأخرى، ومن المعروف عن شركة جرير قيامها بتقديم مجموعة من العروض الأسبوعية المختلفة لكل عملائها في كل نواحي المملكة، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

عروض جرير الأسبوعية

خصومات جرير اليوم بلغ سعر كمبيوتر محمول لينوفو يوجا 14 بوصة كمبيوتر محمول 6299 ريال سعودي بدلاً من سعر 8539 ريال سعودي. تخفيضات جرير الشهرية بلغ سعر جهاز كمبيوتر محمول مايكروسوفت سيرفس كمبيوتر محمول 14 بوصة 5299 ريال سعودي بدلاً من سعر 7099 ريال سعودي. تنزيلات جرير الأسبوعية بلغ سعر هاتف محمول سامسونج جالكسي اس 21 الترا مساحة 256 جيجابايت لون فضي 4599 ريال سعودي بدلاً من سعر 5399 ريال سعودي.

خصومات جرير الأسبوعية

عروض جرير اليوم بلغ سعر جهاز لينوفو يوجا 9 لاب توب 2 في 1 متنقل تصميم بشكل مميز 6999 ريال سعودي بدلاً من سعر 8999 ريال سعودي. خصومات جرير اليومية بلغ سعر شاشة هاير 65 بوصة الترا اتش دي 3049 ريال سعودي بدلاً من سعر 5049 ريال سعودي.

تنزيلات جرير الشهرية