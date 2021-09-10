شوف عروض نهاية الأسبوع من أسواق العثيم

عروض العثيم ، عروض الويكند من أسواق عبد الله العثيم خصومات تصل إلى نصف السعر، يتضمن المقال العروض والخصومات المقدمة من أسواق العثيم أحد أكبر وأشهر الأسواق المتخصصة في البيع بالتجزئة والجملة لجميع السلع والمنتجات والأجهزة المنزلية في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط، تشمل العروض خصومات تصل إلى نصف السعر على مختلف المنتجات والسلع المنزلية والأجهزة المنزلية المتنوعة، العروض سارية من 8 سبتمبر الموافق 1 صفر إلى 14 سبتمبر الموافق 7 صفر، جميع العروض متوفرة في كافة الفروع داخل المملكة العربية السعودية، يمكنك شراء العروض بالذهاب إلى فروع أسواق العثيم في جميع أنحاء المملكة أو من خلال المتجر الإلكتروني، شراب تانج برتقال 2 كيلو بسعر 39.95 ريال.

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عروض العثيم ، تفاح رويال جالا، تفاح يحتوي على العديد من الفوائد التي يقدمها للفرد حيث أنه يساعد في الحفاظ على صحة الجهاز العصبي وتقليل نسبة الإصابة بالجلطات القلبية والحافظ على صحة القلب، كما أنه يحمي الجسم من الإصابة من مرض السكري ومساعدة الفرد على التخلص من الدهون والحماية من السمنة المفرطة وتقوية المناعة، متاح في العثيم بسعر 6.95 ريال.

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فوائد اللحم، يمثل اللحم مصدر أساسي للبروتينات ويحتوي على عدد كبير من الفيتامينات المختلفة التي تساعد في تقوية العظام وتدعيم جهاز المناعة، كما أنها تعتبر الغذاء الرئيسي للاعبي كمال الأجسام نظرًا لما تحتوي على عدد كبير من المكملات الغذائية الطبيعية، لحم حاشي بدون عظم 1 كيلو بسعر 39.95 ريال، خلاط هومر ، يساهم في عملية طحن السلع المختلفة بدرجة فائقة ويستخدم أيضًا في فرم جميع المنتجات الغذائية كاللحم وجميع أنواع الفواكه والخضروات، كما أنه أيضًا موفر جدًا للكهرباء، خلاط هومر بسعر 79 ريال.

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فوائد اللوز ني، يعتبر اللوز أحد أنواع المكسرات صاحبة المذاق اللذيذ والفاتح للشهية والشامل لفوائد كبيرة لجسم الأنسان حيث أنه يساهم في خفض نسبة الكوليسترول في الدم وتحسين نسبة السكر في الجسم ومعالجة الحرقة وتحسين مرونة الجلد كما أنه يساعد بنسبة كبيرة في تحسين الحالة المزاجية للفرد، لوز ني بسعر 34.59 ريال للكيلو بدلا من 68.75 ريال.