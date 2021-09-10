- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الأسبوعية في السعودية في المقال التالي
عروض العثيم الأسبوعية في السعودية أسواق عبد الله العثيم في المملكة العربية السعودية هي أسواق مميزة وتشتهر دائماً بين عملائها بمدى جودة منتجاتها وحسن معاملتها للعملاء، هذه الأسواق التجارية يفضلها الكثيرين وذلك لأنها توفر لهم خصومات هائلة بشكل يومي وتوفر لهم دائماً عروض على الموقع الإلكتروني الخاص بها وفي أسواقها التجارية، أسواق عبد الله العثيم توفر للشعب السعودي الكثير من السلع والمنتجات في أسواقها التجارية بأفضل الأسعار على الإطلاق، كما أنها تقوم دائماً بتقديم أفضل أنواع المنتجات وتقدم عليها العروض المجمعة فيحصل عليها العملاء بأقل الأسعار،
عروض العثيم الأسبوعية في السعودية
أسواق عبد الله العثيم في المملكة العربية السعودية تعتبر من الأسواق التجارية المشهورة داخل المملكة وتمتلك عشرات الفروع في كل مكان فهي قريبة من جميع عملائها، توفر هذه الأسواق التجارية للشعب السعودي قسم الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات والهواتف المحمولة وأجهزة المطبخ وأجهزة المنزل وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية، وقسم المنتجات الغذائية بجميع المتعلقات الخاصة به، وتعرض قسم المنتجات الخاصة بالعناية ومنتجات التنظيف، ويعتبر ذلك الأمر الذي يميزه الحنيه حيث توفر لهم جميع احتياجاتهم بأقل الأسعار وفي مكان واحد وأفضل جودة.
عروض العثيم الأسبوعية
- شوكولاتة جالكسي جواهر عبوة 650 43 ريال سعودي.
- شوكولاتة فيكتو قابلة للدهن عبوة 400 جم 8 ريال سعودي.
- كريم كاراميل رياض فود عبوة 36 حبة 50 جم 26 ريال سعودي.
- صلصة طماطم هالي عبوة 135 جم ربطة 8 عبوات 6 ريال سعودي.
- عسل وبارك الغابة السوداء عبوة 250 جم 12 ريال سعودي.
- حليب السعودية شوكولاتة عبوة 200 مل كرتونة 18 حبة 17 ريال سعودي.
- حليب السعودية كامل الدسم طويل الأجل عبوة 1 لتر كرتونة 12 عبوة 49 ريال سعودي.
- كاتشب طماطم السعودية عادي او كاتشب طماطم حار عبوة 510 جم 6 ريال سعودي.
- آيس كريم السعودية فانيليا عبوة 2 لتر 17 ريال سعودي.
- جبن بريزيدن كريم او جبن شيدر كاسات عبوة 500 جم 11 ريال سعودي.
- ويفر لواكر بندق عبوة 125 جم نكهات متنوعة 9 ريال سعودي.
- ويفر كتكو بونجور شوكو وبندق عبوة 30 جم 24 حبة 8 ريال سعودي.
- شوكولاتة كادبوري تشكيلة عبوة 500 جم 39 ريال سعودي.
- قهوة ماكسويل هاوس عبوة 190 جم 22 ريال سعودي.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض العثيم الأسبوعية في السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.